Fibra Lite: Vivo lança banda larga fixa pré-paga

A Vivo lançou o plano Fibra LITE 500 Mega, nova oferta nacional de banda larga fixa na modalidade pré-paga com contratação anual. Disponível para adesão até 30 de novembro de 2025, o plano pode ser contratado digitalmente por meio do site da operadora, com pagamento em 12 parcelas de R$ 90 no cartão de crédito.

O valor total do plano é de R$ 1.080 por 12 meses, com isenção de taxa de instalação e adesão. Segundo a operadora, a oferta inclui um bônus de R$ 600, concedido de forma proporcional ao longo do período. Caso o cliente cancele o plano antes do final do contrato, o valor remanescente do benefício será cobrado.

A tecnologia utilizada é FTTH (fiber to the home) e a velocidade anunciada do plano é de 500 Mbps para download e 250 Mbps para upload, com franquia ilimitada de dados. No entanto, essa velocidade corresponde a um bônus promocional vinculado à regularidade do pagamento. Em caso de inadimplência, a conexão é reduzida para 168 Kbps de download e 84 Kbps de upload até a quitação do débito.

O modelo segue o formato já adotado pela operadora em planos móveis da linha Easy LITE e agora se estende também à banda larga residencial. Toda a gestão do serviço é feita pelo aplicativo Meu Vivo. O plano está sujeito a reajuste com base no IPCA após o período de doze meses.

Além do acesso à internet, o Fibra LITE inclui conteúdos digitais adicionais sem custo extra: Audiobooks by Skeelo, NEWCO PLUS, FunKids, Abril News Digital, Ubook, Clube de Revistas e McAfee. A oferta estará vigente até 30 de maio de 2026, para todos os estados.