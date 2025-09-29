A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) e o Centro de Treinamento Cirúrgico Scolla, realizou em 23 de setembro uma telecirurgia robótica inédita que conectou o Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, ao Hospital Jaber Surgery, no Kuwait, a mais de 13 mil quilômetros de distância.

A operação foi comandada por um cirurgião no Kuwait e contou com a participação presencial da equipe em Curitiba. O procedimento foi concluído com sucesso e registrou atraso de apenas 196 milissegundos na transmissão, um tempo considerado decisivo para a precisão da atividade médica.

Estrutura de conectividade

A Ligga Telecom foi responsável pela conectividade nacional, garantindo a transmissão dos dados do Hospital da Cruz Vermelha até o data center em São Paulo, de onde se deu a interconexão com a rede internacional até o Kuwait. A operadora forneceu um link dedicado de ponta a ponta, com garantia de banda e desempenho para suportar a aplicação crítica.

De acordo com a empresa, a infraestrutura foi determinante para assegurar a estabilidade e a ultrabaixa latência necessárias a um procedimento de alta sensibilidade.

Recorde de distância

Segundo confirmação do Guinness World Records, a telecirurgia estabeleceu o novo marco mundial de maior separação geográfica já registrada em operação desse tipo, superando o recorde anterior de pouco mais de 12 mil quilômetros, entre Marrocos (Casablanca) e China (Xangai).

O projeto integra esforços da Unioeste e do Governo do Estado do Paraná, que vêm ampliando o uso de cirurgias robóticas e investindo na formação de alunos e residentes. (Com assessoria de imprensa)