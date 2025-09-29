Desktop vai emitir até R$ 1 bilhão em debêntures

A Desktop informou ao mercado que o Conselho de Administração da companhia aprovou, em reunião realizada no dia 22 de setembro, uma nova emissão (a nona da companhia) de debêntures, no valor inicial de R$ 800 milhões.

A operação prevê a emissão inicial de 800 mil debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, e possibilidade de colocação de um lote adicional de até 25% — o que elevaria o volume total da oferta para até R$ 1 bilhão, dependendo da demanda verificada no procedimento de bookbuilding.

Condições da nova oferta de debêntures da Desktop

Os títulos terão vencimento em 15 de setembro de 2032, com prazo de sete anos a partir da data de emissão. A remuneração das debêntures será composta pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida de juros a serem definidos no bookbuilding, limitados ao maior valor entre:

A taxa interna de retorno dos títulos públicos Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032, acrescida de 0,20% ao ano, ou

7,9579% ao ano, em ambos os casos com base de 252 dias úteis.

De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, os recursos captados — inclusive os provenientes do eventual lote adicional — serão destinados exclusivamente ao reembolso de despesas e investimentos em projetos de infraestrutura da companhia. A aplicação seguirá os parâmetros e prazos definidos na escritura da emissão, abrangendo gastos realizados nos últimos 36 meses e novos investimentos relacionados ao projeto aprovado.

A Desktop afirma que a emissão de debêntures está alinhada à estratégia de alongamento do perfil da dívida e redução de seu custo médio, em linha com sua política financeira de geração de valor para acionistas e credores. A emissão se beneficia das regras para debêntures de infraestrutura, com incentivos fiscais para os compradores do papel.