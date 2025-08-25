Elea Digital vai emitir R$ 790 milhões em debêntures

Recursos serão usados para resgatar títulos anteriores e reforçar estrutura de capital com garantias reais sobre cinco data centers. Títulos têm remuneração variável conforme desempenho sustentável.

A Elea Digital Infraestrutura e Redes de Telecomunicações aprovou, em 22 de agosto de 2025, a realização de sua quinta emissão de debêntures não conversíveis em ações. A oferta será pública, no valor total de R$ 790 milhões, voltada exclusivamente a investidores profissionais.

Os recursos captados serão utilizados para o resgate antecipado total da quarta emissão de debêntures da companhia e da primeira emissão de notas comerciais. O saldo remanescente poderá ser aplicado em usos corporativos gerais.

As debêntures terão vencimento em 25 de agosto de 2032 e previsão de pagamento trimestral de remuneração. A taxa básica é de 100% do CDI acrescida de 3,70% ao ano. No entanto, haverá gatilhos de aumento progressivo da remuneração (“step-up”) caso a companhia não atinja metas de sustentabilidade ou deixe de apresentar os relatórios de verificação nas datas previstas. As debêntures poderão receber a marcação como “vinculadas a metas ASG” nos sistemas da B3.

A remuneração será acrescida de penalidades caso metas não sejam atingidas em três marcos de observação: fevereiro de 2028, 2030 e 2032. As parcelas de amortização do principal serão trimestrais, em 28 pagamentos consecutivos, iniciando-se na data de emissão.

A companhia poderá, a partir de 2026, realizar resgates antecipados totais ou amortizações extraordinárias facultativas, com prêmio de resgate.

A negociação, inicialmente restrita a investidores profissionais, poderá ser estendida a investidores qualificados após seis meses e ao público em geral após um ano. A agência Fitch Ratings foi contratada para atribuição inicial de rating à operação, com prazo de até 75 dias após a emissão.

Segundo a empresas, a emissão e a oferta não poderão ter valor e quantidade aumentados, em nenhuma hipótese. Portanto, não haverá lote adicional ou suplementar. A empresa oferece como garantias até 89,01% das ações da Elea Holding ou unidades dos ativos existentes.