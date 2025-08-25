O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) anunciaram nesta segunda-feira, 25 de agosto, em Brasília, uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para aquisição de máquinas e equipamentos que incorporem tecnologias da chamada indústria 4.0.

Serão apoiados investimentos em robótica, inteligência artificial, computação em nuvem, sensoriamento, comunicação máquina a máquina e internet das coisas (IoT), desde que os equipamentos estejam credenciados no BNDES.

O BNDES responde por R$ 10 bilhões, operados pela linha Crédito Indústria 4.0, voltada a projetos de até R$ 300 milhões. Micro, pequenas e médias empresas poderão contratar até R$ 50 milhões por meio da rede de bancos credenciados. Fabricantes de equipamentos também terão acesso a crédito de até R$ 300 milhões para comercialização de bens credenciados.

A Finep alocará R$ 2 bilhões em sua linha Difusão Tecnológica, destinada exclusivamente a empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

O custo financeiro máximo será de 8,5% ao ano, resultado da combinação entre a Taxa Referencial (TR) e taxas de mercado na Finep e no BNDES. Segundo os cálculos do governo, isso representa uma redução média de 6% em relação às condições hoje praticadas no mercado de crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Expectativa de impacto

Estudos apresentados apontam que a indústria brasileira ainda opera com maquinário antigo, cuja idade média é de 14 anos. Cerca de 38% dos equipamentos estão próximos ou além do ciclo de vida ideal, o que aumenta custos de manutenção, consumo energético e reduz competitividade.

Ao anunciar a medida, o governo afirmou que o objetivo é incentivar a modernização do parque fabril. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a linha permitirá que a indústria “ganhe competitividade, reduza custos e modernize o parque industrial brasileiro”.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, informou que a liberação dos créditos começa em 15 de setembro. “Os bancos serão nossos gerentes. A orientação é cada um procurar o seu banco para acelerar o processo. E a gente repassa os recursos. O que não for possível, a gente faz diretamente”, declarou.