V.tal aprova aumento de capital da Tecto em R$ 1,09 bilhão

Assembleia de 17 de outubro também aprovou capitalização da Globenet Venezuela por conversão de mútuos

Sob protestos dos acionistas da Oi, como o fundo PIMCO, a V.tal aprovou em 17 de outubro de 2025 o aumento de capital da Tecto Digital II SPE Ltda. em R$ 1,09 bilhão. O aporte será feito com a entrega de bens avaliados em R$ 545,49 milhões e em moeda corrente nacional no valor de R$ 544,51 milhões, com prazo de integralização até 31 de março de 2026.

A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária da V.tal, realizada às 10h em São Paulo, com quórum de 99,264% do capital votante.

Apesar dos protestos, os sócios da Oi, empresa em recuperação judicial que é acionista minoritária da V.tal, se abstiveram de votar. Mas apresentaram queixas quanto à quantidade de informações oferecidas pela V.tal para a tomada de decisão.

Com a aprovação, o capital social da Tecto II passa de R$ 86 milhões para R$ 1,176 bilhão, por meio da emissão de 1,09 bilhão de novas quotas ao valor nominal de R$ 1,00 cada. A integralização será feita exclusivamente pela V.tal.

A proposta recebeu 27.615.684.179 votos favoráveis e 10.069.870.280 abstenções, sem votos contrários.

Globenet VZLA será capitalizada com conversão de mútuos

A assembleia também aprovou o aumento de capital da Globenet Cabos Submarinos VZLA, S.A., sediada na Venezuela, no valor de USD 107.481,52, sem emissão de novas ações. A operação será feita por meio da conversão de mútuos intercompany pela única acionista, Globenet Cabos Submarinos Bermuda, Ltd.

Com a capitalização, o capital social da empresa passa de USD 0,00 para USD 107.481,52, mantendo-se inalterado o número de 75.604.166 ações. Foi aprovada a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Globenet VZLA. O placar de votação foi idêntico ao do item anterior.

Os acionistas autorizaram a Diretoria da V.tal a praticar todos os atos jurídicos, administrativos e operacionais necessários para a consumação das deliberações aprovadas. Participaram da assembleia, conforme registrado no Livro de Presença, os seguintes acionistas: Oi S.A. – Em Recuperação Judicial; BTG Pactual InfraCo Master FIP Multiestratégia; BTG Pactual InfraCo Co-Investors Fund LP; e BTG Pactual Economia Real Master FIP Multiestratégia.