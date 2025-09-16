A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) inaugurou nesta terça-feira, 16, o Centro Nacional de Dados (CND) de Brasília, segundo data center entregue no âmbito do Programa Conecta, após a ativação da unidade de São Paulo, em parceria com a Elea Data Centers. A estrutura foi projetada para suportar as crescentes demandas de processamento e armazenamento de dados científicos no país.

“Estamos dando um passo importante para o futuro digital do nosso país. O CND de Brasília amplia a capacidade de armazenamento e processamento seguro de dados científicos, colocando o Brasil em um novo patamar de soberania digital”, afirmou o diretor-geral da RNP, Lisandro Granville.

Instalado em um dos nove data centers da Elea, o novo centro foi projetado com padrões internacionais de segurança e alta disponibilidade, sendo operado 100% com energia renovável. “Mais do que uma infraestrutura de TI, estamos criando as condições para que a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa tenha autonomia, resiliência e escalabilidade”, destacou Caroline Ranzani, diretora de Relações Institucionais da Elea. A executiva também enfatizou que a infraestrutura dará suporte a ambientes de nuvem híbrida, big data e inteligência artificial, além de serviços de continuidade digital.

O diretor de Política Setorial do Ministério das Comunicações (MCom), Juliano Stanzani, alertou para a necessidade de expansão contínua da infraestrutura digital no país. “Ainda temos um déficit de data centers, inclusive os menores, os chamados edge, que são fundamentais para garantir uma experiência digital com latência adequada”, pontuou. Ele também defendeu uma maior capilaridade dessas infraestruturas para reduzir assimetrias regionais.

Representando o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o secretário Inácio Arruda reforçou que os investimentos em data centers contam com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). “É com esse fundo que temos que garantir os meios para a RNP ampliar sua capacidade de oferta de serviços de alta qualidade”, disse. Segundo ele, o fortalecimento da infraestrutura digital é indispensável para o avanço da ciência, da formação e da segurança cibernética no país.

O CND de Brasília integra uma estratégia de longo prazo da RNP e do governo federal para descentralizar o acesso à infraestrutura científica e tecnológica, assegurando maior autonomia nacional frente a soluções estrangeiras.