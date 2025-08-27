O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciou na terça-feira, 26 de agosto, em Manaus, duas novas iniciativas voltadas à capacitação em semicondutores, com programas como o Chip Tech Brasil. Os lançamentos ocorreram na abertura do Chip in the Jungle 2025, evento internacional que reúne especialistas em microeletrônica até 2 de setembro.

Conforme o MCTI, as novidades são o Chip Tech Brasil, voltado à formação profissional em diferentes estágios de carreira, e o Champion Chip, que busca despertar vocações entre estudantes do ensino fundamental, médio, técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ambos integram o Programa Brasil Semicondutores (Brasil Semicon), inserido na política Nova Indústria Brasil (NIB).

Chip Tech Brasil reúne programas de qualificação

Coordenado pela Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), o Chip Tech Brasil agrega quatro frentes: CI Inovador, para iniciantes; CI Digital, dedicado ao design digital de circuitos integrados; CI Expert, voltado a profissionais já experientes; e o EmbarcaTech, residência tecnológica com atividades práticas em sistemas embarcados.

“O Chip Tech Brasil integra o Programa Brasil Semicondutores, eixo fundamental da Nova Indústria Brasil. A iniciativa nasce como um grande portal de referência para atividades em semicondutores no país e, no futuro, deverá também incorporar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”, afirmou Alessandro Campos, coordenador-geral de Tecnologias em Semicondutores do MCTI.

Champion Chip leva microeletrônica a jovens

O Champion Chip terá execução do Centro de Pesquisas Avançadas Wernher von Braun, do Núcleo Softex Campinas (NSC) e do Manna Team. A proposta é introduzir estudantes de diferentes níveis de ensino ao universo da microeletrônica.

O programa adota o conceito OnLife, integrando atividades presenciais, online e híbridas, com apoio de recursos em nuvem e do ambiente virtual Manna Metaverso. Estão previstas oficinas, microcredenciais e um desafio final de design de chips. A meta inicial é capacitar 400 jovens em todo o Brasil, com inscrições previstas para as próximas semanas.

Mercado movimenta R$ 3 bilhões por ano

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Semicondutores (Abisemi), o setor já movimenta R$ 3 bilhões anuais, emprega mais de 2.500 profissionais qualificados, investe cerca de US$ 100 milhões por ano em pesquisa e desenvolvimento e mobilizou US$ 2,5 bilhões em infraestrutura fabril.

Com os novos programas, o governo pretende ampliar a base de talentos nacionais e criar condições para maior protagonismo do Brasil na cadeia global de semicondutores, considerada estratégica para telecomunicações, computação em nuvem, inteligência artificial e internet das coisas.

Com informações da Softex