Netmore assume rede IoT da American Tower no Brasil

Empresa sueca, Netmore já tinha comprado a Everynet e agora expande a atuação no mercado brasileiro de IoT com o ativo da ATC

A Netmore Group anunciou hoje, 16 de setembro de 2025, que assumiu as operações comerciais da rede LoRaWAN mantida no Brasil pela American Tower Corporation (ATC). A partir deste movimento, a empresa sueca ficará responsável pela gestão da base de clientes, pela operação da rede e pela entrega de serviços, com compromisso de fornecer conectividade de internet das coisas (IoT) em padrão carrier grade.

O acordo é uma continuidade da estratégia da Netmore no Brasil. Em 2023, a companhia adquiriu a Everynet, operadora que havia firmado parceria com a American Tower para a implantação de uma rede LoRaWAN de cobertura nacional. Agora, a transição marca a consolidação do controle da operação comercial sob a Netmore.

Segundo a companhia, o foco será garantir estabilidade e qualidade de serviço, com contratos de nível de serviço (SLAs) formais, além de investimentos em densificação da infraestrutura em regiões estratégicas.

Casos de uso no Brasil

A LoRaWAN é uma tecnologia de conectividade sem fio de longo alcance e baixo consumo energético, voltada para dispositivos IoT. No Brasil, a rede será utilizada para suportar aplicações em medição inteligente de água e gás, agricultura, transporte e logística, além de projetos de cidades inteligentes.

Ove Anebygd, CEO da Netmore Group, afirmou em comunicado que o país é um mercado “dinâmico e em rápido crescimento” para soluções de IoT e destacou a importância da operação local para atender à demanda regional. Já Gustavo Zarife, vice-presidente para a América do Sul, disse que a companhia pretende aplicar sua experiência global de mais de dez anos em LoRaWAN na gestão da rede nacional.

Com atuação em 18 países, a Netmore busca fortalecer sua posição como operadora global de IoT massivo, ampliando presença na América Latina. No Brasil, a empresa aposta na combinação de implantações em torres de médio alcance e em áreas urbanas densas para sustentar a adoção de soluções industriais e municipais em larga escala.