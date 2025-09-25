Carla Santos assume liderança da Ingram Micro Brasil

Executiva passa a ocupar o cargo de Chief Country Executive a partir de 1º de outubro; Moraes seguirá para a Índia

A Ingram Micro anunciou a promoção de Carla Santos ao cargo de vice-presidente e Chief Country Executive (CCE) no Brasil, com início em 1º de outubro de 2025. A executiva sucede Flavio Moraes Junior, que assumirá a mesma função na operação da companhia na Índia, considerada um dos mercados mais estratégicos para o grupo global de tecnologia.

Transição de liderança

Moraes estava à frente da operação brasileira desde 2021. Nesse período, conduziu um ciclo de expansão com foco em áreas como computação em nuvem, cibersegurança e soluções digitais avançadas. Sob sua gestão, a Ingram Micro Brasil fortaleceu a rede de parceiros e consolidou a relevância da subsidiária no ecossistema regional de canais de tecnologia.

A movimentação insere o executivo em um mercado de escala global ainda maior. A Índia é hoje uma das principais frentes de atuação da Ingram Micro, o que representa um novo desafio para aplicar a experiência acumulada no Brasil em projetos de inovação e crescimento.

Foco no Brasil

No comando local, Carla terá a missão de manter o fortalecimento da operação no país e ampliar parcerias. Entre as prioridades estão a inovação digital e o engajamento do ecossistema de canais, além da utilização da plataforma Xvantage, desenvolvida pela empresa para integrar serviços em nuvem, hardware e automação de processos.

A executiva está na Ingram Micro há mais de 14 anos, período em que atuou em iniciativas estratégicas no Brasil e na América Latina. Teve papel central no avanço de soluções em software, cloud e transformação digital, além de parcerias com fabricantes globais.

Segundo Luis Ferez, vice-presidente sênior da Ingram Micro América Latina, a nomeação evidencia a importância da região para a estratégia global. Ele destacou que, sob a liderança de Moraes, o Brasil passou por um ciclo de crescimento e que a chegada de Carla garante continuidade e energia para os próximos anos.