Brasil Tecpar assume 100% da Operação OnNet

A Brasil Tecnologia e Participações (Brasil Tecpar) comunicou que sua controlada, a BTT Telecomunicações S.A., adquiriu os 49% restantes da Operação OnNet, pelo valor de R$ 55 milhões. Com a transação, a BTT passa a deter 100% da OnNet Locações Ltda., OnNet Serviço de Conexão à Internet Ltda., OnNet Tech Ltda., OnNet Tecnologia Ltda. e OnNet Telecomunicações Ltda.

A aquisição decorre do exercício antecipado das opções de compra firmadas quando a Brasil Tecpar adquiriu, em novembro de 2024, participação de 51% na provedora mineira. Na ocasião, o valor estimado da operação inicial foi de R$ 55,84 milhões, sujeito a ajustes conforme o endividamento da OnNet. O valuation atribuído ao provedor foi de R$ 157 milhões, a ser subtraído pela dívida líquida apurada até 90 dias após o fechamento.

No terceiro trimestre de 2024, a receita bruta combinada das empresas que integram a OnNet foi de aproximadamente R$ 18,35 milhões. A provedora, com sede em Patos de Minas (MG), atua com serviços de acesso e conexão à internet, locação de infraestrutura e conexão a redes de telecomunicações e de valor adicionado. Possui cerca de 57 mil conexões ativas em 16 municípios do Noroeste de Minas Gerais, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.

A Brasil Tecpar vem executando estratégia de expansão baseada em aquisições. Apenas em 2024, comprou também a Alt-GGNet, no Sul, e a Nova Telecom, de Belo Horizonte. Em 2023, havia adquirido outros cinco provedores. No acumulado dos últimos três anos, a companhia comprou 30 ISPs, contando a OnNet, totalizando mais de 50 aquisições desde o início das operações em 1995.

A holding financia as compras com emissão de debêntures — em julho de 2024, captou R$ 600 milhões — e mantém negociações com fundos de investimento.