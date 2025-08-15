Karina Baccaro assume Marketing e Operações B2B da Vivo

Karina Baccaro está há mais de seis anos na Vivo e vai responder diretamente a Debora Bortolasi

A Vivo (Telefônica Brasil) nomeou Karina Baccaro Gonçalves como diretora de Marketing e Operações B2B. A executiva já atuava na companhia como diretora de Vendas Corporativas B2B desde março de 2023 e foi diretora de Vendas Digitais B2B entre março de 2019 e março de 2024. Ela integra a operadora há seis anos e seis meses.

Antes de entrar para o time da Vivo, Karina trabalhou por mais de nove anos na Oracle, onde foi diretora de Vendas Digitais e de Business Analytics para a América Latina, diretora de Vendas no Brasil e gerente de contas estratégicas para o setor de telecomunicações e mídia. Atuou também como gerente sênior de vendas na IBM Brasil – Software Group, gerente de vendas na BEA Systems, consultora de negócios na Capgemini e gerente de contas de BI na Sk Intelligence.

A executiva é bacharel em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e possui formação executiva no programa “Preparing to Be a Corporate Director” da Harvard Business School.

Baccaro vai responder a Debora Ignacio Bortolsai, vice-presidente B2B da Telefônica Vivo desde maio deste ano, quando o grupo redistribuiu os cargos de diretoria, revendo as verticais internas.

Expansão no B2B

A área de atendimento corporativo da Vivo vem ganhando importância a cada trimestre. Nos resultados mais recentes, do segundo trimestre, encerrado em junho, foi um dos fatores que contribuíram para crescimento na geração das receitas da companhia. os serviços digitais B2B geraram R$ 4,75 bilhões, representando 8,2% da receita total da companhia e crescimento de 31,3% em relação ao período anterior.