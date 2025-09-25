Executivo terá a missão de ampliar atuação da companhia em redes e serviços digitais no país

A Cirion Technologies anunciou a nomeação de Augusto Salomon como presidente da Unidade de Negócios de Conectividade no Brasil. Ele se reportará a Santiago Londoño, CEO da divisão de Conectividade da empresa na América Latina.

Com mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações e tecnologia, Salomon já ocupou cargos executivos em companhias como Algar e StarMind. Sua chegada ocorre em um momento em que a Cirion busca expandir a presença em redes de fibra óptica, infraestrutura de data centers e serviços de conectividade de alto desempenho no mercado brasileiro.

Brasil como mercado prioritário

O Brasil é considerado pela Cirion um mercado estratégico para sua operação regional, dada a relevância do setor de telecomunicações no país, o avanço da digitalização e a adoção acelerada do 5G. A empresa destaca que a infraestrutura brasileira tem se consolidado como hub regional de conectividade, com potencial para alavancar investimentos em novas soluções digitais.

Segundo a companhia, a unidade de conectividade no Brasil desempenhará papel central para sustentar o crescimento de serviços que combinam redes terrestres e submarinas, além de atender a demanda crescente de operadoras, provedores de nuvem, ISPs e empresas de grande porte.

Perfil do novo presidente

Em sua primeira declaração oficial, Salomon afirmou que pretende contribuir para o desenvolvimento da Cirion no país. “É uma honra ingressar na Cirion e liderar nossa operação de Conectividade no Brasil. Estou entusiasmado com a oportunidade de abrir novas oportunidades e continuar entregando soluções que atendam às necessidades dos clientes”, disse.

Já o CEO de Conectividade da Cirion, Santiago Londoño, ressaltou que a experiência do executivo será relevante para os próximos passos da companhia.

A Cirion atende mais de 5,5 mil clientes na América Latina, incluindo operadoras fixas e móveis, empresas privadas e órgãos públicos. O portfólio inclui colocation, infraestrutura de data centers, redes de fibra óptica terrestre e cabos submarinos. (Com assessoria de imprensa)