Telefónica investiu €77 bilhões em linha com ODS da ONU

Grupo espanhol soltou balanço, em que calcula ampliação da cobertura de fibra e 4G, participação de mulheres em cargos de direção e redução de emissões de CO2

A Telefónica divulgou hoje, 25, um balanço dos dez primeiros anos desde a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela ONU, em 2015. Nesse período, a companhia afirma ter investido €77 bilhões em infraestrutura e serviços digitais sustentáveis, alcançando avanços em conectividade, inclusão social, diversidade e redução de emissões.

Segundo a empresa, os investimentos permitiram atingir quase 350 milhões de acessos globais e 81,4 milhões de domicílios com fibra até a residência (FTTH). A Telefónica também consolidou o segundo maior parque de rede de ultrabanda larga do mundo, atrás apenas da China, diz.

A cobertura móvel 4G chegou a 98% nos mercados-chave da companhia. Em áreas rurais, a empresa destaca a cobertura de 95% na Espanha, 99% na Alemanha e 85% no Brasil, mercado onde atua por meio da Vivo. Na Espanha, o avanço da fibra possibilitou a substituição progressiva da rede de cobre e colocou o país entre os líderes europeus em conexões de banda larga.

Inclusão digital e diversidade

A companhia também relaciona seus investimentos à redução da exclusão digital. Apenas em 2024, os programas da Fundação Telefónica formaram 1,16 milhão de pessoas em diferentes países para melhorar a empregabilidade com competências digitais.

No campo da diversidade, a operadora ampliou a presença de mulheres em cargos de direção: em 2015, representavam 19,1% do total e, em 2025, já chegam a 34%.

Sustentabilidade e metas ambientais

A descarbonização é outro eixo do balanço. A Telefónica reduziu em 52% suas emissões de CO2 entre 2015 e 2024, incluindo a cadeia de valor, e cortou 90% do consumo de energia por unidade de tráfego de dados, apesar do crescimento acelerado da digitalização.

A meta da empresa é alcançar emissões líquidas zero até 2040, dez anos antes do previsto em acordos internacionais. O compromisso ambiental está vinculado a quatro dos ODS da Agenda 2030 relacionados ao meio ambiente. (Com assessoria de imprensa)