Cirion nomeia novo presidente no Brasil

Augusto Salomon, que por 20 anos esteve na Algar, e passou o último ano à frente da empresa de inteligência artificial StarMind, assumirá o posto de presidente da Cirion no Brasil

A Cirion Technologies, empresa com infraestrutura digital de data centers e rede de fibra, terá um novo presidente para o Brasil a partir de segunda-feira, 8 de setembro. Augusto Salomon, que por 20 anos esteve na Algar, e passou o último ano à frente da empresa de inteligência artificial StarMind, assumirá o posto.

Ele substitui Marcos Malfatti, que esteve à frente da Cirion nos últimos três anos, e antes disso, comandou a Lumen, a CenturyLunk, a Level 3 e a Global Crossing – todas marcas que sucederam a mesma empresa. Desde o ano 2007, o grupo empresarial de infraestrutura passou por vários processos de consolidação com pares de mercado. São, portanto, quase 20 anos na corporação da qual agora se despede.

A nomeação de Solomon acontece também cinco meses após reestruturação regional da Cirion, em que Santiago Londoño assumiu os negócios de conectividade para a América Latina. O comando da empresa na região é compartilhado. Para a unidade de data centers, a chefia latino-americana está a cargo de Nelson Fonseca, na empresa desde fevereiro de 2024.

Nas redes sociais, Augusto Salomon, o novo presidente da Cirion no Brasil, disse que assume o comando local da Cirion com “entusiasmo” e que será uma “grande honra poder liderar uma equipe extraordinária e uma empresa tão reconhecida”.

O executivo é formado em engenharia elétrica e eletrônica pelo Inatel, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, outro pela Ohio University, nos EUA, além de formações executivas na Singularity University e na Harvard Business School.