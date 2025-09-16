Oliveira: Os data centers como espinha dorsal da economia

Com a aceleração da transformação digital, os data centers assumem cada vez mais um papel estratégico na sustentação da economia, defende Engelbert de Oliveira, da Siemens Brasil

*Por Engelbert de Oliveira – Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com a crescente demanda por serviços digitais a confiabilidade da infraestrutura de dados deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar um requisito estratégico. A indisponibilidade de apenas alguns segundos pode gerar grandes impactos e, o mais importante, comprometer a confiança de clientes e parceiros.

A expansão acelerada da transformação digital impulsionada pela capacidade da IA de transformar setores como indústria, finanças, saúde e educação, traz consigo desafios como a resiliência operacional, gerenciamento do consumo de energia e a sustentabilidade. Não por acaso, o Brasil tem se consolidado como o maior mercado de data centers da América Latina, atraindo investimentos globais.

Essa expansão, no entanto, exige soluções tecnológicas em gestão de energia, automação e segurança, além da adoção de práticas que garantam o equilíbrio entre desempenho e responsabilidade ambiental.

Tecnologias que estão moldando o setor

Entre as inovações destacam-se, o uso de gêmeos digitais e inteligência artificial aplicada à gestão de infraestrutura. Ao criar réplicas virtuais dos ambientes físicos, os gêmeos digitais permitem simular cenários, prever falhas e otimizar recursos de forma proativa.

Combinados à IA esses sistemas tornam possível ajustar dinamicamente o consumo de energia e o resfriamento, melhorando indicadores, como o PUE (Power Usage Effectiveness), e reduzindo custos operacionais. Isso não apenas garante maior confiabilidade em ambientes críticos, mas também favorece a manutenção preventiva, diminuindo o risco de inatividade. O resultado é uma operação mais eficiente, resiliente e alinhada às metas de sustentabilidade.

Apesar da importância da tecnologia, o fator humano continua sendo essencial. A complexidade crescente dos data centers exige equipes altamente capacitadas para interpretar dados, tomar decisões estratégicas e atuar em momentos críticos. Nesse contexto, a combinação entre automação, inteligência artificial e a expertise de profissionais qualificados se torna o alicerce da resiliência operacional.

Perspectivas para o futuro

Com a aceleração da transformação digital, os data centers assumem cada vez mais um papel estratégico na sustentação da economia. O futuro dos data centers no Brasil será definido pela capacidade de integrar tecnologias avançadas, operar com excelência e manter o compromisso com a sustentabilidade.

Assim como a corrida do ouro marcou uma era de transformação, hoje são os dados que ocupam esse papel de ativo mais precioso. Cabe às infraestruturas críticas garantir a continuidade dos serviços, a resiliência contra ameaças cibernéticas e, sobretudo, o apoio aos desafios da sustentabilidade é o que permitirá que a economia siga prosperando no futuro.

* Engelbert de Oliveira é Head de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Siemens Brasil e líder do segmento de Data Center no Brasil