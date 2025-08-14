A Equinix anunciou nesta quinta-feira, 14 de agosto, parcerias com empresas que desenvolvem tecnologias de geração elétrica de baixo carbono, com foco em atender a demanda energética crescente de seus data centers, especialmente para aplicações de inteligência artificial. O portfólio inclui acordos com fornecedores de energia nuclear de nova geração e com a fabricante de células de combustível Bloom Energy.

A estratégia busca reduzir riscos de restrições no fornecimento e diversificar fontes, combinando contratos com concessionárias, geração no local e novos modelos de produção. Segundo a Agência Internacional de Energia, o consumo global de eletricidade deve crescer 4% ao ano até 2027, pressionado pela eletrificação, expansão de data centers e retomada da indústria.

Energia nuclear de nova geração

A Equinix se tornou, em 2024, a primeira operadora de data centers a assinar contrato com uma empresa de reatores modulares pequenos (SMR) de energia nuclear.

O acordo prevê aquisição de 500 MW das usinas Aurora, da norte-americana Oklo, capazes de operar com resíduos nucleares e recursos de segurança intrínsecos.

Outras iniciativas incluem:

Radiant – pré-encomenda de 20 micro-reatores Kaleidos, transportáveis e de rápida instalação.

ULC-Energy e Rolls-Royce SMR – carta de intenções para compra de até 250 MWe destinados a data centers na Holanda.

Stellaria – pré-encomenda de 500 MWe para expansão na Europa, com uso de reator de sal fundido capaz de reciclar combustível e queimar resíduos de longa duração.

Células de combustível e geração local

Além do nuclear, a Equinix amplia a adoção de células de combustível de óxido sólido da Bloom Energy para mais de 100 MW em 19 data centers de seis estados norte-americanos. A tecnologia evitou 285 mil toneladas de emissões de CO₂ e economizou 382 bilhões de galões de água incorporada.

A empresa reportou que 96% do consumo global de 2024 veio de fontes renováveis. O objetivo é alcançar 100% até o fim da década. Entre as medidas adotadas, estão a construção de data centers com padrões mais eficientes de resfriamento e expansão do uso de refrigeração líquida, incluindo resfriamento direto no chip, em mais de 100 sites.

“O acesso à eletricidade 24 horas por dia é fundamental para sustentar a infraestrutura que alimenta desde descobertas de medicamentos baseadas em IA até o streaming de vídeo na nuvem”, afirmou Raouf Abdel, vice-presidente executivo de Operações Globais da Equinix. (Com assessoria de imprensa)