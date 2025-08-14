TIM lança consórcio de smartphones 5G em parceria com a KSK

Através do acordo com a KSK, a TIM espera ampliar penetração de aparelhos compatíveis e diversificar receitas

A TIM firmou parceria com a KSK Consórcio para oferecer, ainda em agosto, um modelo de compra planejada de smartphones por meio de consórcio. A iniciativa visa ampliar a presença de aparelhos compatíveis com a rede 5G na base da operadora, que hoje representam 28% do total, percentual cinco vezes maior que o registrado em 2022, quando a tecnologia foi lançada no Brasil.

O consórcio permitirá cartas de crédito entre R$ 2 mil e R$ 10 mil, com parcelamento em 24 ou 36 meses, sem juros. O processo de adesão será totalmente digital, por meio das plataformas da KSK.

Segundo a TIM, a cobertura 5G da companhia alcança mais de 700 cidades e, nas capitais, 30% do tráfego de dados trafega pela rede de quinta geração. Ao facilitar o acesso a dispositivos compatíveis, a operadora busca acelerar a experiência de uso da tecnologia.

“Enxergamos essa parceria não apenas como a oferta de um produto financeiro, mas também uma maneira de permitir novas possibilidades, com mais pessoas aproveitando as vantagens da rede 5G. Além disso, o lançamento faz parte da nossa estratégia de diversificar receitas e oferecer benefícios relevantes aos clientes”, afirmou Paulo Esperandio, CMO da TIM.

No modelo de consórcio, cada participante contribui mensalmente para um fundo comum, usado para a compra dos aparelhos. A contemplação ocorre por sorteio ou lance, e o cliente recebe uma carta de crédito para aquisição do dispositivo.

Para a KSK, a parceria representa uma oportunidade de ampliar o acesso ao crédito e promover inclusão digital. “Acreditamos que o consórcio é uma solução inclusiva, que possibilita a realização do sonho de adquirir um smartphone de última geração, sem comprometer o equilíbrio financeiro”, disse Leandro Rodrigues, CEO da empresa. (Com assessoria de imprensa)