Seja Digital anuncia operadoras vencedoras do terceiro leilão reverso

Brisanet, Claro, Sercomtel e TIM atenderão 110 localidades e trechos de rodovias em 18 estados; investimento soma R$ 89 milhões

A Seja Digital divulgou nesta quinta-feira, 14 de agosto, as vencedoras do terceiro e último leilão reverso para instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) em regiões remotas sem cobertura de telefonia móvel. Brisanet, Claro, Sercomtel e TIM apresentaram as propostas selecionadas para atender 110 localidades, entre povoados e trechos de rodovias, pré-definidos pelo Ministério das Comunicações.

A lista completa das vencedoras por localidade está disponível no site da Seja Digital. Entre as áreas contempladas estão 102 povoados, sete trechos de rodovias e uma rodovia completa — a Rota das Emoções, no Maranhão. No total, cerca de 88 mil pessoas terão acesso à cobertura móvel, e 335 quilômetros de estradas passarão a contar com o serviço.

O certame foi realizado de forma 100% virtual, com acompanhamento de representantes da Anatel, do Ministério das Comunicações e da própria Seja Digital. O resultado foi homologado pelo Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (GIRED), formado por representantes da Anatel, do Ministério, de empresas de telecomunicações e de radiodifusores.

Após a assinatura dos termos de compromisso, as operadoras terão 150 dias para instalar e iniciar a operação das ERBs. A liberação dos recursos ocorrerá somente após a entrega confirmada e aprovação pelo GIRED.

Assim como nas rodadas anteriores — realizadas em outubro de 2024 e março de 2025 —, venceu o leilão a operadora que apresentou o menor valor por localidade. Toda a verba disponível para esta etapa, cerca de R$ 89 milhões, foi utilizada, completando os R$ 250 milhões destinados ao projeto. O deságio obtido no certame foi de R$ 12 milhões.

Os recursos são provenientes do saldo remanescente de valores aportados na Seja Digital como contrapartida do leilão do 4G realizado em 2015, quando foi criada a entidade privada sem fins lucrativos para executar políticas públicas de telecomunicações e radiodifusão.

A lista completa pode ser conferida aqui.

