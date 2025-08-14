Corero firma acordo de exclusividade com a Forte Technology

Parceria da Corero mira operadoras e MSSPs com programa de expansão comercial no país para as soluções de combate a ataques DDoS da empresa britânica

A Corero Network Security anunciou hoje, 14 de agosto de 2025, a Forte Technology of America, como sua revendedora exclusiva no Brasil para soluções de mitigação de ataques DDoS.

Pelo acordo, a Forte Technology será a única empresa a comercializar a plataforma da Corero entre operadoras, provedores de serviços gerenciados de segurança (MSSPs) e grandes empresas que operam serviços críticos no país.

As soluções contempladas oferecem proteção em tempo real contra ataques DDoS, com recursos de monitoramento e análise assistidos por inteligência artificial. A expectativa é que a parceria acelere a adoção no mercado local, especialmente em telecomunicações, finanças e governo.

“A experiência local da Forte e seu compromisso com o mercado brasileiro ajudarão a levar nossas soluções de proteção contra DDoS a mais clientes, com mais rapidez”, afirmou Carl Herberger, CEO da Corero Network Security.

A Forte Technology tem origem na operadora brasileira Forte Telecom, mas é totalmente independente e atua como empresa especializada em cibersegurança e TI de alto desempenho, com operação nos Estados Unidos, com security operations centers nos EUA e no Brasil.

O acordo prevê a implementação de um programa de crescimento dedicado ao Brasil, com ações como exposição em feiras nacionais, eventos regionais, campanhas em português e engajamento direto com tomadores de decisão das principais operadoras do país.

“Agora, veremos Centros de Mitigação, serviços de trânsito protegido, players de plataformas MSSP e Serviços de Mitigação em Nuvem implantados em todo o país usando a tecnologia Corero. Este é um passo importante no combate aos ataques DDoS”, disse Sérgio Simas, CEO da Forte Technology.

O nome comercial da tecnologia é SmartWall One. “Todas as soluções do mercado são reativas. A nossa, tem um formato de serviço que trabalha em linha, em subsegundo, identifica quando um ataque está para acontecer”, acrescenta Simas.

Em janeiro de 2025, a Corero já havia firmado um contrato de fornecimento multianual com a Forte Telecom, atacadista brasileira de telecomunicações, para implantação da tecnologia de mitigação DDoS em sua rede. Aquele acordo, no entanto, envolvia a adoção da solução como cliente e prestação de serviço, sem caráter exclusivo de revenda.

Com o novo arranjo, a Corero define a Forte Technology of America como sua única parceira para revenda das soluções dedicadas no território nacional, o que amplia o alcance da oferta para outras empresas e provedores de conectividade. A parceria prevê serviços personalizados prestados localmente, com suporte técnico e comercial alinhado às particularidades do ambiente de ameaças no Brasil. (Com assessoria de imprensa)