TIM integra Google Pay e Apple Pay em recargas no app Meu TIM

Parceria com a Bemobi permite pagamentos por cartão e Pix sem redirecionamentos e com autenticação biométrica

A TIM anunciou nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, a integração dos sistemas Google Pay e Apple Pay ao aplicativo Meu TIM. A novidade, desenvolvida em parceria com a Bemobi, simplifica o processo de recarga para clientes pré-pagos, que passam a realizar pagamentos sem redirecionamento para outras plataformas.

Segundo a operadora, o recurso permite recargas com cartões de crédito ou débito já cadastrados nas carteiras digitais, eliminando a necessidade de inserir manualmente os dados. Além disso, usuários de aparelhos Android também poderão concluir recargas via Pix diretamente no aplicativo, utilizando o Google Pay com Pix, lançado recentemente no mercado.

Processo contínuo

Com a nova integração, o processo de recarga ocorre inteiramente no Meu TIM. O cliente não precisa alternar entre diferentes aplicativos, o que reduz etapas e garante maior agilidade. A autenticação biométrica, seja digital ou facial, passa a ser utilizada como mecanismo de segurança, aumentando a confiabilidade da operação.

Paulo Esperandio, CMO da TIM, destacou que a iniciativa faz parte da estratégia digital da companhia. “Agora, a recarga pode ser feita em poucos toques, com autenticação biométrica e total segurança”, afirmou.

Parceria tecnológica

A Bemobi, especializada em soluções de pagamentos digitais e parceira da TIM na iniciativa, atende dez das quinze maiores empresas de serviços recorrentes no Brasil. Para João Stricker, CRO da companhia, o projeto reforça o movimento de transformação digital no setor de telecomunicações. “A TIM sai na frente ao trazer uma solução de recarga com as principais ‘wallets’ do mercado”, disse.

A operadora reforçou que o aplicativo Meu TIM é hoje o principal canal de recarga da base pré-paga. A expectativa é que a nova experiência incentive maior adesão ao uso digital e amplie a recorrência de recargas entre os clientes. (Com assessoria de imprensa)