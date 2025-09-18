A Algar abriu oficialmente, no último dia 17 de setembro, o seu novo Hub de Soluções na cidade de São Paulo. A iniciativa marca um movimento estratégico da companhia para ampliar sua presença junto a clientes corporativos, reforçando uma abordagem consultiva com foco em conectividade, tecnologia da informação, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial.

O espaço está localizado na sede da operadora em São Paulo, que passou por reforma completa e passou a se chamar Catita Business Center — em homenagem a Carmem Silva Garcia, uma das acionistas do grupo Algar.

Com ambiente interativo e infraestrutura adaptada para recepção de executivos de médias e grandes empresas, o hub tem como propósito, dia a empresa, demonstrar o portfólio da operadora de forma prática e contextualizada, promovendo a aplicação real das soluções nos setores de atuação dos clientes, como varejo, indústria, serviços financeiros e ambiente corporativo em geral.

Atendimento sob demanda

O novo hub de soluções da Algar não conta com equipe fixa. O atendimento será realizado por profissionais especializados alocados conforme o projeto ou a demanda do cliente, o que pode incluir colaboradores de São Paulo ou de outras unidades da companhia.

A proposta da Algar é proporcionar uma experiência imersiva, com apoio técnico e estratégico desde a concepção da solução até a etapa de implementação, fortalecendo a integração entre áreas de conectividade e serviços de TI avançados.

Além da função de showroom, o Hub de Soluções terá uma agenda contínua de eventos com parceiros, encontros com executivos e atividades de cocriação, segundo a empresa. A proposta é ampliar o relacionamento com o ecossistema de inovação e abrir espaço para parcerias comerciais e tecnológicas.

O valor do investimento na estrutura não foi divulgado. A Algar informou apenas que a iniciativa está alinhada à nova fase da companhia, com foco no desenvolvimento de soluções personalizadas para o ambiente corporativo, sem abandonar sua base histórica em conectividade. (Com assessoria de imprensa)