NVIDIA investe US$ 5 bi na Intel e anuncia parceria em IA

Empresas desenvolverão múltiplas gerações de produtos personalizados, integrando CPUs x86 e GPUs NVIDIA RTX, com impacto em data centers e computação pessoal

acordo

A NVIDIA e a Intel anunciaram nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025, uma colaboração estratégica para o desenvolvimento conjunto de infraestrutura de inteligência artificial e de sistemas para computação pessoal. O acordo prevê que a Intel projetará e fabricará CPUs x86 personalizadas para integrar as plataformas de IA da NVIDIA em data centers, além de sistemas em chip (SoCs) que combinarão CPUs e GPUs NVIDIA RTX para novos modelos de PCs.

Como parte do anúncio, a NVIDIA investirá US$ 5 bilhões em ações ordinárias da Intel, adquiridas a US$ 23,28 por papel, sujeito à aprovação regulatória.

Foco em data centers

Segundo as companhias, a integração de soluções terá como base o NVLink, tecnologia que permite maior desempenho e eficiência na comunicação entre processadores. As CPUs x86 personalizadas serão usadas em conjunto com a pilha de IA e computação acelerada da fabricante de GPUs, ampliando a oferta de produtos para big techs, provedores de serviços em nuvem, empresas e instituições que operam infraestrutura crítica digital.

No segmento de computação doméstica, o dos PCs, a Intel desenvolverá SoCs x86 RTX que incluem chiplets de GPU NVIDIA. Esses processadores serão voltados a aplicações que demandam alta performance gráfica e inteligência artificial embarcada, reforçando a tendência de convergência entre CPU e GPU em dispositivos de uso doméstico e corporativo.

Jensen Huang, CEO da NVIDIA, destacou que a colaboração “une estreitamente a pilha de IA e computação acelerada da NVIDIA com as CPUs da Intel e o ecossistema x86, lançando as bases para a próxima era da computação”.

Já Lip-Bu Tan, CEO da Intel, afirmou que a parceria combina a experiência da empresa em design e fabricação de semicondutores com a liderança da NVIDIA em IA, permitindo “novas conquistas para a indústria” e reforçando a confiança no potencial conjunto de inovação. (Com assessoria de imprensa)

