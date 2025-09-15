A Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a Intel, inaugurou, nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, o Laboratório Multiusuário Institucional de Inteligência Artificial e Supercomputação (LmiSUP), com cerimônia no auditório da ADUnB. O evento marca também o lançamento de edital voltado a grupos de pesquisa, ensino e inovação da UnB para uso da nova infraestrutura.

Segundo Carlos Augusto Buarque, diretor de marketing e porta-voz da Intel, a empresa cedeu dois servidores com aceleradores Intel Gaudi 2 para apoio imediato a pesquisas em IA. “Nós fizemos um investimento de deixar duas máquinas com eles, duas máquinas Gaudi 2. A máquina vai ficar lá quanto tempo que eles precisarem para fazer esse investimento”, disse. Ele acrescentou que o objetivo é viabilizar o desenvolvimento local de modelos de linguagem: “Através dessas máquinas, eles vão conseguir desenvolver tecnologias no Brasil, como os LLMs… A UnB vai poder desenvolver nossos próprios LLMs”.

Ainda conforme Buarque, a prioridade é dar autonomia à UnB na seleção e priorização de projetos por meio do edital. “A UnB vai fazer a seleção… é toda a liberdade para eles fazerem da forma que eles quiserem”. A iniciativa também busca formação de mão de obra especializada nas tecnologias da Intel: “Hoje em dia tem rodando uma plataforma com Gaudi no Brasil… quando um cliente do setor privado quiser saber onde é que tem Gaudi no Brasil, tem na UnB”.

O edital interno da Universidade abre caminho para pesquisas em áreas diversas — de LLMs a previsão do tempo, processamento de imagens e genômica — com uso compartilhado do cluster, que será operacionalizado pela própria instituição.

De acordo com Buarque, a Intel pretende ampliar o modelo para outras universidades brasileiras, com meta de até 10 instituições. “A ideia é que a gente trabalhe com 10 universidades no Brasil”, afirmou, mencionando diálogo com o MCTI em iniciativas de IA.

Intel reforça parcerias globais, mas descarta fábrica no Brasil

Questionado sobre o interesse empresarial, o porta-voz da Intel afirmou que a parceria com a UnB tem caráter estratégico de ecossistema: “Você está criando mão de obra que sabe trabalhar com a tecnologia da Intel. Acaba virando uma referência tanto para trazer mais clientes quanto para ter mais desenvolvedores.” Ele reforçou que não há planos de fábrica no Brasil e que a Intel não presta serviços de data center próprios; a estratégia é colaboração com provedores globais (IBM, AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle) e com universidades para P&D.

Ainda de acordo com Buarque, por ora, a Intel descarta a instalação de fábricas no Brasil, permanecendo os investimentos em produção concentrados nos Estados Unidos, com ampliações em estados como Arizona e Ohio. O foco da companhia está em colaboração com provedores de nuvens e universidades. “Hoje a gente está fazendo investimento de novas fábricas e ampliação de fábricas nos Estados Unidos. No país, a gente trabalha muito através dos nossos parceiros, que são os fabricantes”, afirmou o executivo.

Em relação a Data Centers, o executivo destacou que a Intel é voltada ao desenvolvimento conjunto de soluções, muitas vezes customizadas, em parceria com players como AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle e IBM — esta última já utiliza aceleradores Intel Gaudi em suas operações de nuvem.