UnB e Intel firmam parceria para laboratório de IA com supercomputadores Gaudi 2

UnB inaugura laboratório de IA e supercomputação com dois servidores Intel Gaudi 2. Edital selecionará projetos internos;

A Universidade de Brasília (UnB), em parceria com a Intel, inaugurou, nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025, o Laboratório Multiusuário Institucional de Inteligência Artificial e Supercomputação (LmiSUP), com cerimônia no auditório da ADUnB. O evento marca também o lançamento de edital voltado a grupos de pesquisa, ensino e inovação da UnB para uso da nova infraestrutura.

Foto: Intel e UnB firmam parceria para laboratório de IA com supercomputadores/Crédito: Ascom Intel
Segundo Carlos Augusto Buarque, diretor de marketing e porta-voz da Intel, a empresa cedeu dois servidores com aceleradores Intel Gaudi 2 para apoio imediato a pesquisas em IA. “Nós fizemos um investimento de deixar duas máquinas com eles, duas máquinas Gaudi 2. A máquina vai ficar lá quanto tempo que eles precisarem para fazer esse investimento”, disse. Ele acrescentou que o objetivo é viabilizar o desenvolvimento local de modelos de linguagem: “Através dessas máquinas, eles vão conseguir desenvolver tecnologias no Brasil, como os LLMs… A UnB vai poder desenvolver nossos próprios LLMs”.

Ainda conforme Buarque, a prioridade é dar autonomia à UnB na seleção e priorização de projetos por meio do edital. “A UnB vai fazer a seleção… é toda a liberdade para eles fazerem da forma que eles quiserem”. A iniciativa também busca formação de mão de obra especializada nas tecnologias da Intel: “Hoje em dia tem rodando uma plataforma com Gaudi no Brasil… quando um cliente do setor privado quiser saber onde é que tem Gaudi no Brasil, tem na UnB”.

O edital interno da Universidade abre caminho para pesquisas em áreas diversas — de LLMs a previsão do tempo, processamento de imagens e genômica — com uso compartilhado do cluster, que será operacionalizado pela própria instituição.

De acordo com Buarque, a Intel pretende ampliar o modelo para outras universidades brasileiras, com meta de até 10 instituições. “A ideia é que a gente trabalhe com 10 universidades no Brasil”, afirmou, mencionando diálogo com o MCTI em iniciativas de IA.

Intel reforça parcerias globais, mas descarta fábrica no Brasil

Questionado sobre o interesse empresarial, o porta-voz da Intel afirmou que a parceria com a UnB tem caráter estratégico de ecossistema: “Você está criando mão de obra que sabe trabalhar com a tecnologia da Intel. Acaba virando uma referência tanto para trazer mais clientes quanto para ter mais desenvolvedores.” Ele reforçou que não há planos de fábrica no Brasil e que a Intel não presta serviços de data center próprios; a estratégia é colaboração com provedores globais (IBM, AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle) e com universidades para P&D.

Ainda de acordo com Buarque, por ora, a Intel descarta a instalação de fábricas no Brasil, permanecendo os investimentos em produção concentrados nos Estados Unidos, com ampliações em estados como Arizona e Ohio. O foco da companhia está em colaboração com provedores de nuvens e universidades. “Hoje a gente está fazendo investimento de novas fábricas e ampliação de fábricas nos Estados Unidos. No país, a gente trabalha muito através dos nossos parceiros, que são os fabricantes”, afirmou o executivo.

Em relação a Data Centers, o executivo destacou que a Intel é voltada ao desenvolvimento conjunto de soluções, muitas vezes customizadas, em parceria com players como AWS, Microsoft, Google Cloud, Oracle e IBM — esta última já utiliza aceleradores Intel Gaudi em suas operações de nuvem.

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 60