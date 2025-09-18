A Angola Cables anunciou a nomeação de Adriano Caldevilla como seu novo diretor de Tecnologia (CTO). O executivo terá a missão de liderar a estratégia tecnológica do grupo e de suas subsidiárias, incluindo a TelCables, com atenção especial ao mercado brasileiro.

Com mais de 20 anos de experiência em redes internacionais, cabos submarinos, computação em nuvem e segurança digital, Caldevilla passou por empresas como Zoom Video Communications, Globenet/Oi, Akamai Technologies, Global Crossing (Level 3), Verizon e Orange.

Na nova função, ele será responsável por definir a estratégia de interconexão global, otimizar a rede existente e ampliar a presença da Angola Cables em mercados estratégicos. Entre as prioridades estão o fortalecimento da infraestrutura de cabos submarinos e a construção de parcerias que suportem inovação e crescimento sustentável.

De acordo com o CEO Ângelo Gama, a chegada de Caldevilla ocorre “em um momento estratégico, no qual buscamos ampliar nosso ecossistema digital global e oferecer soluções escaláveis de conectividade para empresas e organizações na África, América do Sul, Europa e Estados Unidos”.

Operação no Brasil

A subsidiária TelCables Brasil é um dos pontos centrais da estratégia. A empresa utiliza os cabos submarinos SACS, Monet e WACS, além do data center AngoNAP Fortaleza, para oferecer redes IP e soluções digitais com baixa latência. Hoje, está conectada a mais de 930 data centers no mundo, com presença em pontos de troca de tráfego no Brasil e na África.

A Angola Cables opera uma rede de mais de 33 mil km de cabos submarinos próprios e outros 50 mil km em parceria, interligando Américas, África, Europa e Ásia. Também administra o Angonix, em Angola, um dos principais IXPs africanos. (Com assessoria de imprensa)