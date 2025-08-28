Eletronet anuncia Emerson Hioki como novo CTO

A Eletronet, operadora nacional de telecomunicações controlada pela Eletrobras, anunciou nesta quarta-feira, 27 de agosto, a nomeação de Emerson Hioki como novo Chief Technology Officer (CTO). O executivo terá a responsabilidade de liderar as áreas de engenharia, operações e transformação digital, em um momento em que a empresa busca ampliar seu portfólio de serviços de conectividade para empresas, data centers e provedores de conteúdo.

Hioki já havia passado pela Eletronet no início dos anos 2000, quando atuou como gerente de Engenharia de Vendas. Desde então, construiu carreira em diferentes operadoras e fornecedores do setor, incluindo passagens pela Desktop, Algar, Ascenty, CPFL Telecom, TIM e NEC Corporation, no Brasil e no Japão. Ele é engenheiro elétrico e de telecomunicações formado pela Universidade de São Paulo (USP) e possui pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini.

Ao comentar sua chegada, Hioki destacou a evolução da infraestrutura da Eletronet ao longo das últimas duas décadas. “Meu foco será acelerar a inovação em todas as frentes, garantindo que a tecnologia moderna seja motor de crescimento estratégico”, afirmou.

Estratégia de crescimento

O CEO da Eletronet, Rogério Garchet, afirmou que a experiência do novo CTO em diferentes segmentos das telecomunicações será decisiva para a próxima etapa da empresa. “A chegada de Emerson Hioki reforça nosso compromisso em expandir nossos negócios e explorar novas fronteiras de tecnologia, garantindo a alta qualidade e resiliência dos nossos produtos e serviços”, disse.

Com 26 anos de existência, a Eletronet opera uma rede nacional de fibra óptica baseada na tecnologia OPGW (Optical Ground Wire), integrada às linhas de transmissão de energia elétrica. A infraestrutura soma mais de 17 mil quilômetros e cerca de 170 pontos de presença (POPs) distribuídos no Brasil, além de dois POPs nos Estados Unidos. A rede atende empresas, ISPs, operadoras nacionais e internacionais, operadores de data centers e provedores de conteúdo em larga escala. (Com assessoria de imprensa)