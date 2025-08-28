Investimentos tiveram um aumento de 4,8% em relação ao mesmo período de 2024. Setor segue focado na expansão do 5G, que chegou a 256 novas cidades nos seis primeiros meses do ano.

O setor de telecom investiu R$ 16,5 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo dados divulgados pela Conexis Brasil Digital, entidade que representa as maiores operadoras de telecomunicações do país. O montante representa um aumento nominal de 4,8% em relação ao mesmo período de 2024.

O presidente-executivo da Conexis, Marcos Ferrari, destaca que telecom é o segundo setor de infraestrutura que mais investe no país com recursos privados. “Os dados mostram que o setor tem mantido os altos investimentos e, após uma estabilidade em 2024, voltamos a aumentar os investimentos em 2025”, afirmou.

Os resultados desses aportes podem ser comprovados no crescimento do acesso aos serviços de conectividade, com destaque para o 5G. No primeiro semestre de 2025 a nova tecnologia chegou em 256 novos municípios, alcançando 1.068 cidades atendidas. Nos seis primeiros meses do ano, o número de antenas 5G passou de 37.639 para 47.016, um aumento de 25%.

O usuário tem respondido à oferta da nova tecnologia. Nos seis primeiros meses do ano o número de acessos 5G passou de 40 milhões para 48,9 milhões, são 1,5 milhão de novos usuários de 5G por mês, o que equivale a 50 mil novas ativações por dia.

A receita bruta alcançou R$ 161,5 bilhões no primeiro semestre de 2025. O valor representa um crescimento nominal de 4,9% em relação ao mesmo período de 2024. Na comparação real, descontados os efeitos da inflação, a receita ficou estável, mantendo a média do primeiro semestre dos últimos cinco anos.

Os investimentos para o avanço do 5G e outros temas ligados ao setor de telecomunicações, como Inteligência Artificial, inclusão digital e sustentabilidade, estarão na pauta de discussões do Painel Telebrasil 2025, nos dias 2 e 3 de setembro, em Brasília. O encontro reunirá, além de autoridades, CEOs das maiores operadoras do país e de grandes empresas de tecnologia e inovação. (Com assessoria de imprensa)