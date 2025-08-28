A Claro empresas e a Eletromidia anunciaram em 26 de agosto uma parceria para aprimorar a mensuração de campanhas de mídia out-of-home (OOH) no Brasil. O acordo tem como base a plataforma Claro Geodata, que permite analisar, de forma anonimizada e agregada, o fluxo e o perfil dos passantes em diferentes pontos das cidades.

Segundo as empresas, a tecnologia possibilita identificar deslocamentos, permanência em locais específicos e trajetos percorridos, com dados provenientes da base de telefonia móvel da Claro. As informações são tratadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sem identificação individual dos usuários.

Dados geoespaciais no planejamento publicitário

A Eletromidia utilizará os dados fornecidos pelo Claro Geodata para transformar movimentações urbanas em métricas como alcance, frequência, impactos e GRP, indicadores fundamentais para o planejamento e a avaliação de campanhas OOH. A intenção é oferecer ao mercado publicitário uma visão mais precisa do comportamento real das pessoas em seus deslocamentos diários.

De acordo com Ageu Dantas, head de Data Analytics e Messaging da Claro, “dados bem tratados e contextualizados são a chave para transformar a maneira como enxergamos o consumo de mídia nas cidades”. Ele afirma que a plataforma pode potencializar o ecossistema OOH com métricas confiáveis e que respeitam a privacidade.

Impactos sobre o espaço urbano

Além de trazer maior precisão para anunciantes, a iniciativa também pode ter reflexos sobre o ambiente urbano. Ao orientar melhor a escolha de pontos de mídia, a expectativa é que haja redução da poluição visual e maior relevância das campanhas para o cotidiano das pessoas. As empresas destacam que a inteligência aplicada pode apoiar também o desenvolvimento de serviços urbanos, como abrigos de ônibus inteligentes e painéis de informação em tempo real.

Para Heitor Estrela, diretor de produto e growth da Eletromidia, o futuro da mídia OOH está na convergência entre dados, criatividade e contexto urbano. “Essa parceria nos permite entregar uma visão estratégica muito mais precisa da jornada do consumidor nas cidades”, disse. (Com assessoria de imprensa)