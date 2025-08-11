A Oi S.A., em recuperação judicial, informou nesta segunda-feira, 11 de agosto, que a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025 será adiada do dia 14 para 28 de agosto. Segundo a companhia, a postergação se deve ao impacto dos trâmites relacionados ao pedido de aditamento ao plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia de credores em abril de 2024 e homologado pela Justiça em maio do mesmo ano.

O processo, que envolve também as subsidiárias Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A., interfere na elaboração e revisão limitada do Formulário de Informações Trimestrais (ITR) pelo auditor independente. A empresa afirma que a extensão do prazo é necessária para garantir a precisão e completude dos dados a serem apresentados ao mercado.

Para evitar volatilidade nas expectativas de investidores, a Oi antecipou alguns resultados preliminares não auditados referentes à operação no Brasil. A receita líquida ficou em R$ 684 milhões no segundo trimestre deste ano, ante R$ 1,434 bilhão no primeiro trimestre. No conceito “Nova Oi” — sem receitas de fibra e TV, já vendidas — a receita passou de R$ 631 milhões no primeiro trimestre para R$ 684 milhões no segundo.

O EBITDA de rotina registrou prejuízo de R$ 98 milhões no trimestre, frente ao resultado negativo de R$ 445 milhões dos primeiros três meses do ano. Na Nova Oi, a variação foi de um prejuízo de R$ 261 milhões para R$ 98 milhões.

A operadora destacou que os números divulgados ainda podem sofrer alterações até a conclusão da auditoria independente.

A Oi passa por recuperação judicial desde 2016. Neste ano, apresentou um pedido de aditamento ao plano firmado em 2024, diante de frustrações de receita e de valores recebidos por ativos abaixo do previsto – como a venda da ClientCo para a V.tal.