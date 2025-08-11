A Superintendência de Fiscalização (SFI) da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), por meio da unidade regional no Piauí, realizou no fim de julho uma operação para coibir a exploração ilegal de telecomunicações em áreas rurais no sul do estado. A ação resultou na interrupção de sistemas clandestinos e na apreensão de equipamentos em fazendas localizadas nos municípios de Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves e Santa Filomena.

Os agentes inspecionaram seis propriedades rurais. Em três delas, foi constatada a operação de estações fixas e móveis do Serviço Limitado Privado (SLP) sem autorização da Anatel. As fazendas foram autuadas e, em duas, houve apreensão de rádios transceptores VHF e de uma estação repetidora.

Em uma das propriedades fiscalizadas, os agentes verificaram que a estação de telecomunicação já havia sido desativada. Em outras duas, não foram encontrados equipamentos ou edificações relacionadas à transmissão de sinais. Representantes das fazendas autuadas informaram à Anatel que pretendem protocolar pedidos de autorização para regularizar o serviço.

A operação ocorreu em uma região do Piauí conhecida por ser fronteira agrícola, marcada pela produção de soja, milho e algodão. O deslocamento exigiu esforço logístico significativo: os fiscais percorreram 2.590 quilômetros, grande parte em estradas precárias, e enfrentaram dificuldades para localizar as propriedades rurais.

O SLP é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, explorado em regime privado, destinado ao uso do próprio executante ou prestado a grupos de usuários selecionados pela prestadora. Pode ser utilizado para comunicação de dados, sinais de vídeo e áudio, voz e texto, além de aplicações específicas como captação e transmissão de dados científicos relacionados à exploração da Terra por satélite, auxílio à meteorologia e operação espacial. (Com assessoria de imprensa)