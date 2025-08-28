TIM leva 5G a todos os bairros das 27 capitais

Operadora diz ter ampliado cobertura para mais 13 cidades e alcançado 70% da população urbana com a rede de quinta geração neste ano

A TIM anunciou nesta quarta-feira, 27 de agosto, que passa a ser a única operadora, segundo a própria companhia, a oferecer cobertura 5G em 100% dos bairros das 27 capitais brasileiras e em outras 13 cidades. A empresa afirma que a estratégia está baseada na densificação da rede de antenas, o que teria permitido ampliar a presença da quinta geração móvel em todas as regiões metropolitanas do país.

De acordo com a operadora, já são 735 municípios atendidos pela rede 5G, alcançando mais de 70% da população urbana – o equivalente a cerca de 120 milhões de pessoas. A companhia também informa que, nas capitais, mais de 30% do tráfego de dados móveis já é processado pela tecnologia de quinta geração em sua rede.

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte concentram o maior consumo de dados e, segundo a TIM, se destacam como polos de conectividade e inovação.

Entre as cidades fora das capitais que teriam recebido cobertura integral, em todos os bairros, estão: Ananindeua (PA), Belford Roxo (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Contagem (MG), Duque de Caxias (RJ), Feira de Santana (BA), Jaboatão dos Guararapes (PE), Joinville (SC), Niterói (RJ), Nova Iguaçu (RJ), São Gonçalo (RJ), Serra (ES) e Vila Velha (ES).

A empresa afirma que o objetivo é apoiar a digitalização do país e ampliar a oferta de serviços móveis de alta capacidade.