TIM leva 5G e 4G à Ilha de Combu e reforça rede em Belém

TIM expande cobertura 5G e 4G em Belém e leva conectividade à Ilha de Combu, beneficiando eventos como o Círio de Nazaré e a COP 30.

A TIM anunciou nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a expansão de sua rede móvel em Belém (PA) e na Ilha de Combu, localizada na região metropolitana da capital paraense. A iniciativa levará conectividade 4G e 5G para cerca de 2 mil moradores da comunidade ribeirinha e para os milhares de turistas que visitam diariamente a ilha, reconhecida por seu potencial ecológico e gastronômico.

Segundo a companhia, além da cobertura inédita na Ilha de Combu, a operadora também está reforçando a capacidade de rede em pontos estratégicos de Belém, como o Parque da Cidade, o mercado Ver-o-Peso e a Estação das Docas. O objetivo é garantir qualidade de conexão para o uso cotidiano e também durante períodos de grande concentração de pessoas, como o Círio de Nazaré, evento religioso que reúne milhões de fiéis todos os anos.

Legado permanente da rede

A empresa afirma que as instalações são permanentes, deixando um legado de conectividade que beneficiará tanto a população local quanto o turismo na capital.

Para a COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), prevista para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém, no Pará, a TIM destacou que, em articulação com a Anatel, irá realizar reforços adicionais para atender à demanda excepcional de tráfego de dados.

Cobertura 5G da TIM em Belém

De acordo com a operadora, Belém foi a primeira capital do Norte a ter todos os bairros atendidos com a tecnologia 5G. Atualmente, a TIM mantém presença em 22 cidades do Pará com a rede de quinta geração e projeta expansão para outras cinco localidades até o fim do ano. A cobertura 4G, segundo a empresa, já alcança todos os 144 municípios do estado.

A companhia ressalta que a ampliação da infraestrutura no Pará está alinhada à sua estratégia nacional de expansão do 5G, tecnologia que exige densificação de antenas e modernização da rede de transporte. (Com assessoria de imprensa)