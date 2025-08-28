TIM inicia operação de 5G no Metrô de São Paulo em parceria com a Winity. Até outubro, 13 estações terão cobertura.

A TIM iniciou a ativação do sinal de telefonia 5G em estações do Metrô de SP, dentro do contrato de concessão firmado com empresa controlada pela Winity, responsável pela infraestrutura de telecomunicações no sistema metroviário.

Segundo a operadora, ainda em agosto entram em operação oito estações com cobertura 5G: Vila Mariana, Pedro II, Ana Rosa, Jardim São Paulo, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde e São Judas. Até outubro, o total chegará a 13 estações, incluindo Sé, Anhangabaú, Santa Cecília, Marechal Deodoro, Sumaré, Clínicas, Alto do Ipiranga e Vergueiro.

Expansão prevista até 2026

O contrato de concessão da Winity, de quem a TIM usa a infraestrutura, com o Metrô de São Paulo prevê a implantação em mais 21 estações até o fim de 2026, entre elas Jabaquara, Consolação, República, Luz e Palmeiras-Barra Funda. A previsão é atender tanto usuários de 4G quanto de 5G, beneficiando parte dos cerca de 2,7 milhões de passageiros que circulam diariamente pelas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

A concessão inclui a instalação, operação e manutenção da rede de telecomunicações em áreas subterrâneas, onde a cobertura das antenas externas é limitada.

A cobertura utiliza a tecnologia DAS (Distributed Antenna System), que distribui o sinal por centenas de antenas interligadas a mais de 130 km de cabos de fibra óptica e irradiantes. Esse modelo garante sinal contínuo nos túneis e plataformas, segundo a empresa responsável.

Além da cobertura de telefonia móvel, o contrato prevê a oferta de Wi-Fi gratuito aos passageiros e a exploração da Infovia-Metronet, rede de fibra óptica de alta capacidade que percorre os túneis do Metrô. A infovia permitirá ampliar receitas e reduzir custos de manutenção para a companhia metroviária.