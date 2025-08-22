Ericsson conclui venda da iconectiv por US$ 1 bilhão

A Ericsson anunciou hoje, 22 de agosto de 2025, a conclusão da venda da iconectiv para a Koch Equity Development LLC. O valor líquido para a companhia sueca, após impostos, despesas de transação e outros passivos, será de aproximadamente SEK 9,9 bilhões (equivalente a US$ 1,0 bilhão).

Segundo comunicado da empresa, a operação também resultará em um benefício EBIT único de cerca de SEK 7,6 bilhões (US$ 0,8 bilhão), que será refletido nos resultados financeiros do terceiro trimestre de 2025.

Impacto financeiro

A iconectiv estava consolidada no segmento Enterprise da Ericsson. Em 2024, sua contribuição para o lucro líquido da companhia foi de aproximadamente SEK 1,0 bilhão (US$ 0,1 bilhão). A empresa sueca detinha ainda um empréstimo de acionistas à subsidiária no valor de SEK 4,6 bilhões ao final de 2024.

A venda já havia sido antecipada no segundo trimestre de 2025, quando a Ericsson registrou um reembolso parcial de empréstimo de SEK 0,8 bilhão (US$ 0,1 bilhão).

Atuação da iconectiv

Com sede nos Estados Unidos, a iconectiv atende a mais de 5.000 clientes em diferentes setores, oferecendo serviços de portabilidade numérica, gerenciamento de redes e operações, numeração e troca de dados. A empresa é considerada uma das principais fornecedoras mundiais nessas áreas. A iconectiv era, até então, uma subsidiária americana da Ericsson, adquirida em 2012, e fornecedora de soluções de portabilidade de números de rede e serviços de troca de dados. Segundo informações da própria Ericsson, em seu site, “desinvestimento permitirá que a iconectiv continue sua trajetória de crescimento sob a nova propriedade da Koch Equity Development LLC”.

Reestruturação da Ericsson

A transação reforça o foco da Ericsson em seu portfólio principal de redes móveis, conectividade e serviços digitais para operadoras e empresas. A companhia destaca que suas redes programáveis e de alto desempenho dão suporte diário a bilhões de pessoas no mundo.