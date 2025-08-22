Justiça impede Hispamar de suspender serviços de satélite da Oi e evita risco ao tráfego aéreo

Tribunal de Justiça do RJ determinou que a Hispamar mantenha serviços de satélite à Oi até 31 de agosto para evitar risco de caos aéreo.

A 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Hispamar mantenha a prestação de serviços de satélite à Oi até 31 de agosto de 2025. A decisão foi tomada após a empresa informar que poderia interromper o fornecimento em razão da inadimplência da operadora, que não teria realizado pagamentos desde abril.

Foto: Freepik

Segundo despacho da juíza Simone Gastesi Chevrand, a Hispamar, que presta serviços de satélite, notificou a Oi e comunicou a rescisão contratual após três meses de falta de pagamento, ainda antes da homologação do aditamento ao plano de recuperação judicial da operadora, aprovado em agosto.

O processo ganhou caráter de urgência após informações repassadas à magistrada indicarem que os serviços da Hispamar são utilizados para manter 70% do tráfego aéreo nacional, sob responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). A suspensão poderia gerar, conforme o despacho, “caos no tráfego aéreo nacional e reflexos internacionais”.

Diante da gravidade da situação, a Justiça determinou cautelarmente que a Hispamar se abstenha de suspender os serviços até o fim do mês, sob pena de multa de R$ 5 milhões em caso de descumprimento. A decisão também foi comunicada com urgência ao DECEA, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Ministério Público.

O despacho não analisa o mérito sobre a validade da rescisão contratual ou da suspensão de obrigações financeiras no âmbito da recuperação judicial, mas estabelece prioridade à manutenção da segurança aérea.

“Ante gravidade da situação, não se adentrará aqui em maiores considerações acerca do comportamento das partes de violação ao dever de boa-fé objetiva, tanto da Hispamar por trazer esta alarmante notícia na véspera de possível ocorrência de caos no tráfego aéreo nacional, tampouco da recuperanda [Oi] que deixou de noticiar o descumprimento de semelhante fundamental obrigação de pagar [pelos serviços de satélite]. Impróprio o momento para rever considerações sobre a viabilidade, ou não, da resolução do contrato de pleno direito, em momento anterior, ou não, a decisão que suspendeu obrigações reestruturadas. O que se tem, no momento, é a oposição de crédito contratual à possibilidade iminente do caos aéreo do país – e decerto com reflexos mundiais.”, discorre a juíza Simone Gastesi Chevrand, em seu despacho.

A questão volta a ser analisada pelo juízo após 31 de agosto.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 46