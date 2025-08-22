Vivo ativa rede 5G Advanced em Brasília e no Rio de Janeiro

Vivo ativa o 5G Advanced em Brasília e no Rio, com velocidades de até 2 Gbps, network slicing e suporte a novas aplicações digitais.

A Vivo anunciou nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025, a ativação da rede 5G Advanced, etapa seguinte do 5G, em áreas centrais de Brasília e na Mega Store do Barra Shopping, no Rio de Janeiro. A operadora diz ser a primeira do país a disponibilizar a tecnologia, que se baseia na arquitetura 5G Standalone (5G SA). A empresa prevê a expansão da cobertura para novas regiões ao longo do ano.

O 5G Advanced da Vivo traz como diferenciais maior velocidade, melhor eficiência energética e suporte a aplicações em ascensão, como inteligência artificial e “experiências imersivas”. Segundo a Vivo, a rede atinge picos de 2 Gbps, permitindo downloads mais rápidos e maior agilidade no uso de aplicações digitais.

Combinação de espectros e evolução de recursos técnicos

Na prática, a ativação integra espectros de 3,5 GHz, 2,3 GHz e 2,1 GHz, resultando em ganhos de velocidade e cobertura em relação ao 5G já existente. A tecnologia também melhora a latência, a eficiência da rede e a capacidade de conectar mais dispositivos de forma simultânea.

Um dos pontos de destaque é o fatiamento de rede (network slicing), que cria “fatias” dedicadas para categorias específicas de uso, permitindo personalização de tráfego e priorização de aplicações críticas. Esse recurso já está disponível em soluções para o mercado corporativo.

Para acessar a nova rede, os clientes precisam ter um plano móvel Vivo, aparelho compatível com 5G SA e agregação de frequências, além de chip habilitado. A substituição do chip físico pelo eSIM (chip virtual) pode ser realizada gratuitamente pelo aplicativo da operadora. (Com assessoria de imprensa)