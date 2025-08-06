Vivo enfrenta instabilidade na banda larga em várias capitais

Site Downdetector tem pico de relatos de instabilidade na rede de banda larga da Vivo. Empresa investiga.

A operadora Vivo enfrenta instabilidade em seus serviços em várias capitais do Brasil na tarde desta quarta-feira, 6 de agosto. Nas redes sociais, multiplicaram-se os números de relatos de consumidores de que os sistemas estariam inoperantes.

O site colaborativo Downdector, especializado em mapear interrupções em redes e sites, aponta problemas em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Campinas (SP), Os problemas começaram por volta das 14h30. As queixas saltaram de 14 para 10,5 mil às 15h24. No horário, o cloudflare.com, serviço de DNS, indicava falha para o endereço web.vivo.com.br.

A Vivo foi procurada pelo Tele.Síntese e informou que está apurando o motivo da instabilidade. Esta nota será atualizada com mais informações em breve.

[ATUALIZAÇÃO] – A empresa enviou nota, na qual afirma: “A Vivo informa que alguns clientes podem ter tido dificuldades para utilizar a internet fixa e móvel em um curto período da tarde dessa quarta-feira, dia 6. Imediatamente, equipes atuaram para identificar e resolver a intermitência sistêmica pontual e os serviços foram normalizados”.

Pelos relatos no Downdector, 77% das quedas apontadas envolvem a internet fixa da companhia. Outros 17% indicam falhas na internet móvel, e 6% na telefonia móvel.

Na rede social X, consumidores sugerem que a alteração de DNS ajuda a superar a falha, indicando reconfigurar endereços no roteador doméstico, alterando endereços primário e secundário

Conforme dados mais recentes da Anatel, de junho, a Vivo é a segunda maior operadora de banda larga fixa do país em número de assinantes, com 7,66 milhões de conexões, atrás apenas da Claro, com 10,4 milhões. A empresa têm 14,5% de participação de mercado.

A maior parte dos clientes de banda larga fixa da Vivo fica em São Paulo (4,7 milhões). O segundo estado onde a empresa tem mais clientes é Minas Gerais, onde são 501 mil. Quase todos os acessos da empresa (96,7%) são de velocidades acima de 34 Mbps. Em fibra especificamente, somam 96,1%.