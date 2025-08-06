Positivo lança tablet VAIO com 5G

A Positivo Tecnologia anunciou o lançamento do tablet VAIO TL12 no Brasil, novo modelo premium da marca japonesa VAIO, que é fabricado e comercializado no país por meio de parceria exclusiva com a companhia brasileira.

O equipamento chega com conectividade 5G, processador com capacidade de processamento de inteligência artificial (IA), tela AMOLED de alta resolução e acessórios integrados, como teclado físico inteligente e caneta ativa. A proposta da empresa é atender consumidores que buscam produtividade com portabilidade, tanto no uso profissional quanto educacional.

O tablet tem como base o processador UniSOC T820, fabricado com tecnologia de 6 nanômetros (EUV), com velocidade de até 2,7 GHz, integrado a uma NPU de 8 TOPS (Tera Operations Per Second), voltada ao processamento de IA local. Segundo a Positivo, o chip também possui modem 5G compatível com as principais redes de operadoras, tecnologia de super resolução (SR) voltada a games e suporte a chamadas com redução de ruído.

Outro destaque técnico do modelo é a tela AMOLED de 12,6 polegadas com resolução 2.5K, projetada para oferecer alto contraste, pretos profundos e fidelidade de cores. A tecnologia de display contribui também para maior eficiência energética e menor espessura — o equipamento tem apenas 6,5 mm e pesa 617 gramas.

Acompanhando o tablet, a empresa inclui dois acessórios: a VAIO PEN, caneta ativa com suporte a escrita e edição de conteúdo diretamente na tela; e uma capa com teclado inteligente. O teclado possui tecla Gemini, que permite acesso direto a conteúdos e organização de tarefas. Além disso, o TL12 é compatível com hub USB-C ou dock station, o que permite conectividade com monitores, mouses e outros periféricos externos.

O VAIO TL12 roda Android 15, tem bateria de 10.090 mAh, carregador de 33W, e oferece configurações com 8 GB ou 12 GB de RAM, além de armazenamento interno de 128 GB, 256 GB ou 512 GB, com uso de memória UMCP. A conectividade é reforçada por Wi-Fi de alta velocidade, porta USB-C 3.1 (com até 10 Gbps de taxa de transferência e suporte a comunicação full-duplex) e conectividade 5G.

Outros componentes técnicos incluem:

Câmera traseira de 13 MP e frontal de 12 MP;

Áudio estéreo com quatro alto-falantes;

Sistema operacional Android 15;

Cor disponível: preto.

O VAIO TL12 já está disponível no site oficial da marca, com preços entre R$ 3.699 e R$ 4.299, dependendo da configuração de memória e armazenamento.

A marca VAIO é representada no Brasil desde 2015 por meio de uma parceria internacional com a Positivo Tecnologia. A operação envolve fabricação local, comercialização, atendimento pós-venda e marketing. A VAIO Corporation permanece responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos. (Com assessoria de imprensa)