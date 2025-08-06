Sabesp e Vivo firmam contrato de R$ 3,8 bi para projeto de IoT

Implantação de hidrômetros conectados abrangerá todos os imóveis de São Paulo e São José dos Campos até 2029

A Sabesp e a Telefônica Brasil (Vivo) assinaram um contrato de aproximadamente R$ 3,8 bilhões para implantação de infraestrutura de Internet das Coisas (IoT) e medição inteligente de água nas cidades de São Paulo e São José dos Campos. O acordo prevê investimentos em conectividade, equipamentos e automação, com previsão de instalação de hidrômetros inteligentes em 100% dos imóveis atendidos nas duas cidades até 2029.

O projeto tem como base uma rede de comunicação dedicada à IoT, semelhante às redes móveis, mas projetada especificamente para a transmissão de dados entre dispositivos. Com isso, São Paulo será, segundo a Sabesp, a primeira metrópole do mundo a operar com sistema de leitura de água 100% inteligente.

Monitoramento remoto e serviços digitais

A infraestrutura permitirá leitura remota do consumo de água em tempo real, dispensando a visita de agentes da concessionária. A tecnologia também viabiliza o acompanhamento do consumo pelos usuários por meio de aplicativos e canais digitais.

Entre as funcionalidades previstas estão:

Consulta ao histórico de consumo;

Alertas automáticos de consumo elevado (como em caso de vazamentos);

Emissão de segunda via de faturas;

Solicitação de serviços e atualização de dados cadastrais.

O novo sistema será integrado às plataformas digitais da Sabesp, incluindo site, aplicativo e canais de atendimento remoto.

Conectividade e gestão hídrica

A rede de IoT utilizada permitirá a comunicação direta entre os hidrômetros inteligentes e os sistemas da concessionária, viabilizando a análise contínua do uso de água e a detecção precoce de anomalias. Essa modernização também tem o objetivo de aumentar a eficiência operacional e preservar os recursos hídricos, segundo a empresa.

O diretor-executivo de Clientes e Tecnologia da Sabesp, Dênis Maia, afirmou que todos os imóveis das cidades atendidas terão leitura em tempo real e acesso aos dados via celular, o que elimina a necessidade de visitas presenciais.

Implementação em larga escala

A implantação será feita de forma escalonada até 2029. O escopo do contrato inclui não apenas a instalação dos medidores e da rede de conectividade, mas também soluções de automação e integração de sistemas.

A vice-presidente B2B da Vivo, Débora Bortolasi, destacou que o projeto combina IoT, inteligência artificial e integração de sistemas, voltado à digitalização de serviços essenciais. (Com assessoria de imprensa)