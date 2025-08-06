A Claro empresas passou a oferecer ao mercado corporativo uma nova API voltada à prevenção de fraudes e validação cadastral. A solução, chamada de Know Your Customer (KYC), integra o portfólio da operadora dentro da estrutura do Open Gateway – iniciativa global liderada pela GSMA para padronização de interfaces de rede abertas a desenvolvedores.

A nova funcionalidade permite verificar automaticamente dados fornecidos por usuários durante cadastros digitais. Entre os dados conferidos estão nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e e-mail. A validação ocorre por meio de comparação com a base de dados da operadora, respeitando os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A API KYC é voltada a instituições que necessitam de processos seguros de identificação de clientes, como bancos, fintechs, varejistas e empresas de serviços digitais. Segundo a Claro, a API está pronta para ser integrada a sistemas de onboarding e autenticação, com foco em agilidade e redução de fraudes.

“Com o KYC integrando nosso portfólio, expandimos ainda mais nossa capacidade de fornecer soluções completas e robustas, solidificando nossa posição como um parceiro estratégico essencial na proteção contra fraudes”, afirmou Carlos Araújo, diretor executivo de novos negócios da Claro.

Brasil já tem quatro APIs do Open Gateway em operação

A KYC se soma a outras três APIs do Open Gateway já em operação no país pela Claro: SIM Swap (verificação de troca de chip), Number Verification (validação do número do usuário) e Device Location (localização do aparelho).

O Open Gateway é uma iniciativa da GSMA que visa padronizar o acesso a funcionalidades das redes móveis por meio de APIs abertas e interoperáveis. A proposta é permitir que aplicações desenvolvidas por terceiros possam interagir com as redes de qualquer operadora participante, aumentando a escalabilidade e a segurança das soluções.

“A API de KYC do Open Gateway resolve um problema real: validar identidade com agilidade e confiabilidade. É mais do que tecnologia — é um novo padrão para o onboarding digital no Brasil”, declarou Ageu Dantas, head de Data Analytics da Claro. (Com assessoria de imprensa)