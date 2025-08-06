Embraer integrará Starlink em jatos executivos Praetor

Certificação da ANAC para a solução de conectividade embarcada é esperada para o quarto trimestre de 2025

A Embraer anunciou que passará a oferecer a conectividade da Starlink como solução de pós-venda para os jatos executivos Praetor 500, Praetor 600, Legacy 450 e Legacy 500. A integração será viabilizada por meio de Certificado de Tipo Suplementar (STC), desenvolvido em parceria com a Nextant Aerospace, unidade de engenharia da Flexjet.

Segundo a companhia, os modelos Praetor 500 e Legacy 450 já contam com certificação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). Já a certificação da solução para os jatos Praetor 600 e Legacy 500 está prevista para o terceiro trimestre de 2025. A autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é esperada para o quarto trimestre, enquanto a aprovação da Autoridade Europeia de Aviação (EASA) é prevista para o início de 2026.

A Starlink, da SpaceX, fornece conectividade por meio de constelações de satélites em órbita terrestre baixa (LEO), com latência inferior a 99 milissegundos. A tecnologia viabiliza aplicações como videoconferência em 4K, jogos online e uso de VPNs corporativas durante o voo, segundo a empresa.

“A integração reforça nosso compromisso contínuo em proporcionar experiências de voo com conexões estáveis e sem interrupções”, afirmou Marsha Woelber, vice-presidente de Suporte ao Cliente e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte.

O projeto prevê instalação da solução de conectividade nos centros próprios da Embraer em nove localidades globais. A rede de serviços inclui ainda 80 centros autorizados e mais de 200 representantes de suporte de campo. Os clientes interessados poderão agendar a instalação por meio da equipe comercial de pós-venda da empresa.

A Flexjet, maior operadora global da família Praetor, afirmou que vai equipar toda a sua frota com a conectividade da Starlink. A Embraer e a Flexjet também trabalham no desenvolvimento de uma solução semelhante para o jato Phenom 300, cuja certificação é prevista para o quarto trimestre de 2025.

O portfólio da Embraer Aviação Executiva inclui os jatos leves Phenom 100EX e 300E, além dos Praetor 500 e 600. O modelo Praetor 500 tem alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km), e o Praetor 600 atinge até 4.018 milhas náuticas (7.441 km), com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. Os modelos Legacy 450 e 500 são predecessores da linha atual. (Com assessoria de imprensa)