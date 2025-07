Banco cria plataforma própria para integrar recursos do Open Gateway com redes móveis e contabiliza milhões de consultas a APIs como SIM Swap e KYC

O Itaú Unibanco anunciou a criação da plataforma interna IU Open Gateway, voltada à integração e gerenciamento de APIs de rede móvel no ambiente bancário. Com a iniciativa, o banco amplia sua atuação dentro do Open Gateway, projeto global coordenado pela GSMA (associação global das operadoras móveis), que visa padronizar o acesso a funcionalidades de rede como autenticação, geolocalização e qualidade de serviço.

O Itaú foi o primeiro banco do mundo a aderir ao Open Gateway, em parceria com operadoras brasileiras. A nova plataforma consolida esse movimento ao oferecer uma estrutura padronizada e automatizada para consumo das APIs dentro das áreas de negócio da instituição financeira. A ferramenta permite, por exemplo, que diferentes sistemas internos acessem dados de rede com governança técnica, escalabilidade e autonomia.

Segundo o banco, a IU Open Gateway conecta os sistemas do Itaú às operadoras de forma modular, com inteligência para selecionar, a cada conexão, os critérios ideais de desempenho, cobertura e custo. Em situações de intermitência ou pico de uso em uma operadora, a plataforma redireciona o tráfego automaticamente, aumentando a resiliência e a continuidade das operações digitais.

Uso das APIs já tem escala no combate a fraudes

Entre os principais casos de uso já implementados, está a API de SIM Swap Detection, que permite verificar se houve troca recente do chip associado a um número de celular. Essa informação é usada como critério adicional de verificação de identidade, reforçando os mecanismos de segurança em transações digitais. Até abril de 2024, essa API foi consultada mais de 36,5 milhões de vezes, com média atual de 5 milhões de chamadas mensais.

Outro recurso em uso é o Quality on Demand (QoD), que permite otimizar a qualidade de conexão do usuário em trechos críticos do aplicativo bancário. O banco reporta que a implementação da funcionalidade reduziu em até 30% o tempo de navegação nesses ambientes.

Já a API de Know Your Customer (KYC), utilizada para checagem de titularidade da linha telefônica, foi integrada à nova plataforma e contabiliza 3 milhões de consultas desde a adoção. O banco aponta uma redução de 15% nos custos operacionais com verificação e um ganho de 10% em performance nas análises cadastrais.

Governança e expansão para novas áreas do banco

A IU Open Gateway foi desenvolvida com foco em curadoria técnica, governança e alinhamento com os sistemas legados do Itaú, segundo a instituição. A plataforma permite que diferentes áreas do banco experimentem novas integrações com segurança e agilidade, o que resultou em priorização das APIs com maior impacto direto na jornada digital dos clientes.

A expectativa do banco é de crescimento contínuo na adoção das APIs ao longo de 2025, com mais integrações planejadas. “Queremos continuar liderando a adoção do Open Gateway no setor bancário. Ao desenvolver a IU Open Gateway, temos conquistado ganhos diretos em segurança, performance e inovação”, afirmou Augusto Nellessen, superintendente de Tecnologia do Itaú Unibanco, em comunicado.

O Open Gateway foi lançado pela GSMA em fevereiro de 2023 e já conta com adesão de mais de 40 grupos de operadoras globalmente. No Brasil, operadoras como Claro, TIM e Vivo disponibilizam APIs padronizadas via plataforma comum.