A Claro empresas passou a oferecer um novo conjunto de soluções voltadas à automação, segurança e digitalização de processos empresariais, com base em conectividade 5G com network slicing e aplicações de Inteligência Artificial. As aplicações foram desenvolvidas para atender demandas de setores como logística, varejo, indústria e serviços, com parcerias estratégicas com empresas como iFood, Nestlé, Synkar, Trackage e Ericsson.

Entre os casos apresentados está um robô de entrega autônomo, desenvolvido em conjunto com o iFood e a Synkar, que exemplifica a automação de última milha. O sistema permite que o pedido seja feito em um totem e entregue por um robô conectado via 5G, operando de forma inteligente em ambientes complexos, com potencial de aplicação em shoppings, empresas e áreas industriais.

Outra solução demonstrada é o monitoramento por vídeo com uso de IA generativa, a partir da plataforma Agatha NextGen da Noleak. O sistema permite análise visual em tempo real, detecção de padrões, inspeção de qualidade e auditoria de processos, com aplicações em fábricas, espaços públicos e grandes eventos.

A Claro também apresentou um modelo de realidade virtual para simulação de linha de produção, desenvolvido em parceria com a Nestlé e a Ericsson. A experiência utiliza óculos VR para interações em ambiente industrial, com foco em treinamentos, manutenção e testes operacionais.

Para tarefas de inspeção, manutenção e logística, a operadora passou a ofertar uma solução de realidade mista com uso de óculos inteligentes e scanners portáteis. A tecnologia, baseada na plataforma TeamViewer Frontline, permite que técnicos recebam instruções visuais passo a passo, com transmissão simultânea para especialistas remotos.

No campo da logística industrial, a empresa mostrou um sistema de rastreamento de ativos com visão computacional e geofencing, desenvolvido com a Trackage. A solução realiza leitura automatizada de placas, autoriza o tráfego de caminhões em áreas específicas e monitora equipamentos conectados via 5G.

A operadora também passou a utilizar a faixa de 26 GHz (mmWave) para transmissões em tempo real com baixa latência, voltadas a aplicações de streaming e broadcasting. Além disso, apresentou uma solução de vídeo analytics com IA para análise de fluxo de pessoas, desenvolvida com a Seed Digital, com foco em varejo e ambientes de alto tráfego.

As soluções fazem parte da estratégia da Claro empresas de oferecer conectividade integrada a aplicações digitais de ponta, com foco na digitalização de processos críticos e ganhos de eficiência operacional. As novidades foram demonstradas durante a edição de 2025 da Futurecom, em São Paulo. (Com assessoria de imprensa)