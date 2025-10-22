ABERT apresenta nova governança e anuncia presidência executiva em tempo integral

Modelo inédito profissionaliza gestão e amplia foco estratégico no diálogo institucional e na transição tecnológica da radiodifusão

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) apresentou na noite desta terça-feira, 21 de outubro, em Brasília, à bancada gaúcha no Congresso Nacional, sua nova estrutura de governança, aprovada em 28 de agosto. A principal mudança é a criação do cargo de presidente-executivo em tempo integral, ocupado por Cristiano Lobato Flôres, que deixa a função de diretor-geral para assumir a liderança executiva da entidade.

ABERT

Pela primeira vez desde a fundação da ABERT, em 1962, a presidência não é exercida por um representante de emissora, mas por um executivo dedicado integralmente à gestão e à representação institucional do setor. A inovação tem como objetivo profissionalizar a administração e ampliar a capacidade de interlocução com o poder público e demais atores do ecossistema de comunicação.

“O mote da nova governança é a profissionalização da sua gestão. Várias entidades tomaram esse rumo nos últimos tempos, no sentido de ter um presidente de gestão executiva integralmente dedicado à função da ABERT”, afirmou Cristiano Lobato Flôres.

O novo modelo mantém o Conselho Superior como órgão máximo, com 48 membros e funções deliberativas estratégicas, e cria o Comitê Executivo Institucional, responsável por definir diretrizes e acompanhar os atos de gestão. O comitê é composto pelos conselheiros Paulo Tonet Camargo, Flávio Lara Resende, Fernando Fischer e Caíque Agustini, além do presidente-executivo e do presidente do Conselho Superior, Roberto Cervo Melão — que também integrou a vice-presidência no ciclo anterior (2020–2025).

Flôres destacou que o novo modelo reflete a complexidade crescente do setor e a necessidade de respostas ágeis e inovadoras.

“As atividades estão mais complexas, os problemas também estão mais complexos e as soluções têm que ser mais inovadoras. Consequentemente, você tem pessoas hoje dedicadas a pensar o setor, até para executar as ações definidas pelo nosso conselho.”

Durante o encontro com parlamentares gaúchos, o executivo também abordou o cronograma de implementação da TV 3.0, que deverá começar em 2026 nas grandes capitais.

“A ideia é que a gente inicie nos grandes centros urbanos — Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília — já em 2026, e depois escalone para as demais capitais e regiões metropolitanas até 2030, finalizando o Brasil em 2040”, explicou.

Natural de Porto Alegre, Cristiano Lobato Flôres é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra e membro de colegiados como o GIRED, o Gaispi e o Comitê Gestor da Internet (CGI.br). Ele afirmou que a nova fase da ABERT será marcada por uma gestão orientada por resultados, ética e diálogo permanente com o setor.

“O diálogo permanente será incentivado como um verdadeiro processo de construção coletiva”, concluiu.

Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 99