Netflix registra despesa de US$ 619 milhões por causa de disputa tributária com o Brasil

Encargo com CIDE-Tecnologia reduziu a margem operacional global no terceiro trimestre; empresa não espera impacto relevante nos próximos resultados

A Netflix registrou no terceiro trimestre de 2025 uma despesa de aproximadamente US$ 619 milhões relacionada a uma disputa tributária com as autoridades brasileiras. O valor, contabilizado como custo de receita, reduziu a margem operacional global da companhia em mais de cinco pontos percentuais, de acordo com o relatório financeiro publicado ontem, terça-feira, 21 de outubro.

A despesa refere-se à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) Tecnologia, tributo incidente sobre remessas ao exterior quando envolve transferência de tecnologia. O diretor financeiro global da empresa, Spencer Neumann, explicou em teleconferência que o caso diz respeito a pagamentos de serviços entre a filial brasileira e a matriz nos Estados Unidos.

“Não se trata de imposto de renda, mas de um custo de fazer negócios no Brasil. É um tributo de 10% sobre certos pagamentos feitos por entidades brasileiras a empresas estrangeiras. Não é específico da Netflix, nem do setor de streaming”, observou Neumann.

Segundo ele, a empresa havia obtido decisão favorável em primeira instância em 2022, entendendo que o imposto não se aplicava às operações da companhia. No entanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em agosto por 7 votos a 4 em caso envolvendo outra empresa, ampliou o escopo da incidência da CIDE-Tecnologia também para serviços sem transferência tecnológica.

“Diante dessa decisão, reavaliamos a probabilidade de êxito e passamos a considerar a perda provável. Por isso, registramos a despesa neste trimestre”, explicou o executivo.

O encargo cobre o período entre 2022 ao terceiro trimestre de 2025, sendo cerca de 20% referente a 2025 e o restante aos exercícios anteriores. A Netflix informou que, sem essa despesa, teria superado sua previsão de margem operacional de 31,5% para o trimestre — que acabou ficando em 28,2%.

Apesar do impacto pontual, a companhia declarou não esperar efeitos materiais sobre os resultados futuros. O lucro líquido trimestral foi de US$ 2,55 bilhões, com crescimento de 9% na comparação anual, enquanto a receita somou US$ 11,5 bilhões, alta de 17% em relação ao mesmo período de 2024.

A empresa destacou ainda que o caso brasileiro representa uma situação “única”, sem equivalentes nos demais mercados em que atua. “Nenhum outro imposto se comporta como este em qualquer grande país em que operamos”, disse Neumann.

Rafael Bucco

