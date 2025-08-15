STF amplia alcance da CIDE-Tecnologia e inclui remessas ao exterior sem vínculo direto com uso de tecnologia

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, validar as alterações legislativas que ampliaram a incidência da CIDE-Tecnologia sobre remessas ao exterior, mesmo quando não há relação direta com a importação ou uso de tecnologia estrangeira. O julgamento ocorreu no Recurso Extraordinário (RE) 928.943, sob o Tema 914 de Repercussão Geral, e firmou a tese de que é constitucional a cobrança desde que os recursos arrecadados sejam integralmente destinados ao fomento da ciência, tecnologia e inovação. Empresas terão de revisar contratos e estrutura tributária para operações internacionais.

A corrente vencedora, liderada pelo ministro Flávio Dino, afastou a exigência de vínculo direto entre a operação onerada e a utilização de tecnologia, com base no artigo 149 da Constituição e na jurisprudência que dispensa o princípio da referibilidade nas contribuições de intervenção no domínio econômico. Para o STF, cabe ao legislador ordinário delimitar a base de incidência da contribuição, preservando apenas a destinação legal dos valores.

STF: Impacto sobre contratos internacionais do CIDE-Tecnologia

Com o entendimento consolidado, pagamentos ao exterior por serviços técnicos, cessão de direitos, licenciamento de software e outras operações antes fora do alcance do tributo passam a ser tributados pela CIDE-Tecnologia.

Para Marcela Guimarães, advogada tributarista, a decisão flexibiliza princípios clássicos do direito tributário. “Essa decisão amplia a base de incidência da CIDE e impacta diretamente o Custo Brasil. Empresas que realizam pagamentos ao exterior por serviços e direitos antes fora desse alcance precisarão revisar contratos internacionais e reavaliar o custo de operações envolvendo serviços e propriedade intelectual adquiridos fora do país”, afirmou.

O advogado Leandro Alves, do escritório Bento Muniz Advocacia, destacou que o julgamento consolida a possibilidade de tributação sobre quaisquer remessas ao exterior. “O STF admitiu a incidência desde que a arrecadação seja destinada ao fomento da ciência, tecnologia e inovação, reforçando a liberdade do legislador na escolha do fato gerador da contribuição”, disse.

Revisão de estratégias tributárias

A ampliação da base de incidência deve levar empresas brasileiras que contratam serviços e licenciam tecnologias no exterior a rever estratégias de compliance e planejamento tributário. O impacto é especialmente relevante para setores intensivos em propriedade intelectual e inovação, incluindo telecomunicações, TI e indústria de software, que frequentemente operam com contratos internacionais de longo prazo.