Plataforma da Amazon, Prime Video atinge 22% de participação no segundo trimestre de 2025; Globoplay recua e mercado mantém alta concentração entre os três maiores serviços

A plataforma de streaming Prime Video ultrapassou a Netflix em interesse e assumiu a liderança do mercado brasileiro no segundo trimestre de 2025, segundo levantamento da JustWatch. O estudo, baseado no comportamento de navegação e engajamento dos usuários na plataforma da empresa, indica que o serviço da Amazon chegou a 22% de participação, um ponto percentual acima do trimestre anterior.

A Netflix ficou em segundo lugar, com 21%, mantendo a tendência de queda registrada nos últimos períodos. O recuo foi de um ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre e de quatro pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2024.

O Disney+ manteve a terceira posição, com 16%, enquanto o Max permaneceu estável em 12%. O Globoplay, único serviço nacional entre os líderes, caiu de 12% para 10%, ficando em quinto lugar.

Na sequência aparecem Apple TV+ (7%), Paramount+ (5%) e MUBI (3%). Outras plataformas somam 4% do mercado, evidenciando a fragmentação do segmento.

Variação trimestral e anual

Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, além do avanço do Prime Video e do recuo de Netflix e Globoplay, houve estabilidade para Disney+, Max e Apple TV+. Paramount+ e MUBI apresentaram ligeiro crescimento, enquanto a categoria “Outros” passou de 5% para 4%.

Na comparação anual, o Prime Video cresceu dois pontos percentuais, enquanto a Netflix perdeu quatro. Disney+ e Max avançaram um ponto cada, e o Globoplay recuou dois pontos. Apple TV+ e MUBI mantiveram os índices estáveis.

A JustWatch destaca que, embora o cenário seja competitivo, o mercado brasileiro permanece concentrado: as três maiores plataformas somam quase 60% de participação. A disputa pela liderança continua apertada, com diferença mínima entre Prime Video e Netflix.

O relatório considera dados de engajamento na plataforma JustWatch, incluindo buscas por títulos, adições a listas de interesse, cliques de saída para serviços, filtros por plataforma e marcações de conteúdo assistido. (Com assessoria de imprensa)