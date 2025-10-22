Walter Pinheiro, Victor Proscurchin e Aníbal Diniz apontam que o Brasil reúne condições técnicas e políticas para se tornar referência global em infraestrutura digital

Durante painel realizado no evento NEO 2025, em Salvador (BA), representantes do setor público, da indústria e da Associação NEO defenderam a criação de uma política nacional para data centers, o avanço das arquiteturas abertas e o fortalecimento da infraestrutura local de conectividade.

O diretor de Relações Institucionais e Governamentais do Senai Cimatec, Walter Pinheiro, afirmou que o Brasil precisa adotar uma estratégia estruturada para ampliar a capacidade digital e garantir soberania tecnológica. “Precisamos de uma política nacional de implantação de data centers que envolva soberania digital, processamento de dados e conectividade universal”, declarou.

Segundo ele, o modelo atual de formulação de políticas públicas é limitado por se concentrar em anúncios genéricos, sem articulação com os diversos atores do ecossistema. Pinheiro também criticou o fato de a medida provisória vigente restringir a instalação de data centers apenas à disponibilidade energética.

O executivo destacou o potencial do Nordeste, em especial dos estados da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, por suas condições favoráveis de energia e fontes renováveis, como a eólica, solar e o hidrogênio verde. “A região da linha de Juazeiro e Petrolina é estrategicamente a melhor para a implantação de data centers, considerando análises técnicas e algoritmos do Cimatec sobre recursos energéticos”, explicou.

Pinheiro acrescentou que a expansão desse tipo de infraestrutura pode gerar empregos e fortalecer a formação profissional. “Se o data center for planejado de forma estratégica, ele não só atende à demanda imediata, mas também contribui para a soberania digital e para o desenvolvimento de mão de obra qualificada”, disse.

Open Network redefine arquitetura dos data centers

O CEO da OpenGlobe, Victor Proscurchin, afirmou que a arquitetura de redes abertas (Open Network) está ditando a evolução da infraestrutura de data centers no mundo, com foco em escalabilidade e redução de custos.

Recém-chegado do Open Compute Project (OCP) Summit, realizado em San Jose, Califórnia, o executivo afirmou que a indústria já discute “data centers com racks de megawatts” e que a sustentabilidade energética se tornou uma exigência global. “Eles estão praticamente fomentando esse modelo de arquitetura de Open Network”, afirmou, referindo-se aos hyperscalers — grandes provedores de tecnologia que impulsionam esse movimento.

Segundo Proscurchin, as arquiteturas abertas e interoperáveis proporcionam maior escalabilidade e eficiência econômica. “O objetivo que eles alcançaram foi um crescimento muito maior, um potencial de escalabilidade significativamente maior do que as arquiteturas tradicionais. Com isso, conseguem atender demandas maiores e imediatas com menos investimento. Ou seja, o fator econômico influencia diretamente esse momento da tecnologia”, explicou.

O executivo também alertou que o crescimento no consumo energético exige novas soluções de eficiência e reaproveitamento. “Há um crescimento de energia muito alto, e isso precisa ser acompanhado por avanços tecnológicos sustentáveis”, acrescentou.

Associação NEO propõe fortalecimento das PPPs

O sócio da AD Advisors e representante da Associação NEO, Aníbal Diniz, ressaltou que o Brasil vive um momento estratégico para consolidar-se como exportador de soluções tecnológicas e referência em conectividade. “O Brasil tem uma oportunidade única de se tornar um exportador de soluções tecnológicas, aproveitando sua infraestrutura de banda larga fixa e a rede de prestadores de pequeno porte que atuam no país. São condições que nenhum outro país emergente possui”, afirmou.

Diniz destacou que os prestadores de pequeno porte (PPPs) associados à NEO construíram uma rede nacional de pontos de presença (POPs) capaz de oferecer serviços de baixa latência e alta qualidade. “O público busca consumir conteúdo de alta qualidade, e esses prestadores estão entregando exatamente isso”, disse.

Por Jair Mendonça Jr., especial para o Tele.Síntese