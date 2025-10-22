O acesso à Internet em escolas brasileiras entre crianças e adolescentes caiu de 51% em 2024 para 37% em 2025, de acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, divulgada em 21 de outubro pelo Cetic.br | NIC.br. O estudo, que acompanha desde 2012 os hábitos digitais da população de 9 a 17 anos, indica uma redução expressiva da conectividade em ambientes educacionais, mesmo com a estabilidade do acesso domiciliar.

O levantamento da Cetic.br mostra que 84% dos usuários dessa faixa etária acessam a Internet de casa várias vezes ao dia, enquanto apenas 12% o fazem com essa frequência nas escolas. Outros 13% acessam a rede escolar uma vez por semana e 9% uma vez por mês.

Conectividade ampla, mas concentrada no celular

O estudo confirma que 92% das crianças e adolescentes brasileiros são usuários de Internet, o equivalente a 24,5 milhões de pessoas. O celular é o principal dispositivo utilizado (96%), seguido pela televisão (74%), computador (30%) e videogame (16%).

Em relação à posse de celular, a pesquisa mostra que 95% dos adolescentes de 15 a 17 anos possuem o dispositivo, proporção que cai para 55% entre as crianças de 9 a 10 anos.

Educação digital e criação de conteúdo

Mesmo com a retração no acesso escolar, o ambiente digital segue amplamente utilizado para fins educacionais. 81% dos jovens de 9 a 17 anos disseram usar a Internet para pesquisas escolares, e 70% para buscar informações de interesse pessoal.

As atividades de criação de conteúdo também se destacam: 33% produziram vídeos, músicas ou imagens e publicaram online, e 20% escreveram e postaram ideias ou pensamentos.

Mediação familiar e percepção sobre segurança

A pesquisa revela que metade dos responsáveis (50%) aprende sobre segurança na Internet com as próprias crianças ou adolescentes, enquanto 48% recorrem a familiares e amigos. Além disso, 56% dos pais afirmaram compartilhar frequentemente conteúdos encontrados online, como vídeos e memes.

O Cetic.br observa que essa interação constante reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à educação digital nas escolas e à capacitação de famílias sobre riscos e oportunidades do ambiente online.