Cetic.br: 65% das crianças e adolescentes já usam IA generativa para estudar e criar conteúdo

Pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025 revela uso crescente de inteligência artificial no cotidiano digital infantojuvenil

A TIC Kids Online Brasil 2025, divulgada nesta terça-feira, 21 de outubro, pelo Cetic.br | NIC.br, aponta que 65% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no país já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa para alguma atividade na Internet. A pesquisa é a primeira a incluir perguntas sobre o uso dessas tecnologias, sinalizando uma mudança significativa no comportamento digital dessa faixa etária.

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados usaram IA generativa para pesquisas escolares ou estudos, 42% para buscar informações, 21% para criar conteúdos e 10% para conversar sobre emoções ou problemas pessoais. O uso é maior entre adolescentes de 15 a 17 anos, que registram 68% de uso para pesquisas escolares, 60% para busca de informações, 32% para criação de conteúdo e 12% para conversas sobre emoções.

A pesquisa foi realizada entre março e setembro de 2025, com 2.370 crianças e adolescentes e igual número de pais ou responsáveis, em entrevistas presenciais. O objetivo foi compreender de que forma essa população utiliza a Internet e lida com oportunidades e riscos digitais.

Celular domina o acesso, e escola perde relevância

A conectividade no país permanece estável: 92% das pessoas de 9 a 17 anos são usuárias da Internet, o que equivale a 24,5 milhões de crianças e adolescentes. O celular continua sendo o principal meio de acesso (96%), seguido por televisão (74%), computador (30%) e videogame (16%).

O levantamento aponta, no entanto, uma queda expressiva do uso da Internet em escolas, que passou de 51% em 2024 para 37% em 2025. Apenas 12% dos estudantes afirmaram acessar a rede várias vezes ao dia dentro do ambiente escolar, enquanto 84% o fazem em casa.

Redes sociais concentram a atenção

O WhatsApp é a plataforma mais utilizada com frequência “várias vezes ao dia” (53%), seguido por YouTube (48%), Instagram (48%) e TikTok (46%). O estudo mostra que 85% dos usuários possuem perfil em ao menos uma dessas redes, proporção que chega a 99% entre adolescentes de 15 a 17 anos.

O Cetic.br observou ainda que 46% dos jovens assistem a vídeos de influenciadores digitais várias vezes ao dia, enquanto 35% veem séries ou filmes e 29% tutoriais online.

RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Ative o JavaScript no seu navegador para preencher este formulário.
Passo 1 de 3

Na palma da mão! Receba as notícias do Tele.Síntese no WhatsApp. (Grupo fechado apenas para notícias enviadas pelos administradores do Tele.Síntese)


Artigos sugeridos

Tags
Avatar photo

Paula Coutinho

Jornalista com mais de 20 anos de experiência profissional, com passagem pela grande imprensa, em jornais diários, semanários, revistas, rádios e emissoras de TV.

Artigos: 98