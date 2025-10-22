A TIC Kids Online Brasil 2025, divulgada nesta terça-feira, 21 de outubro, pelo Cetic.br | NIC.br, aponta que 65% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos no país já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa para alguma atividade na Internet. A pesquisa é a primeira a incluir perguntas sobre o uso dessas tecnologias, sinalizando uma mudança significativa no comportamento digital dessa faixa etária.

Segundo o levantamento, 59% dos entrevistados usaram IA generativa para pesquisas escolares ou estudos, 42% para buscar informações, 21% para criar conteúdos e 10% para conversar sobre emoções ou problemas pessoais. O uso é maior entre adolescentes de 15 a 17 anos, que registram 68% de uso para pesquisas escolares, 60% para busca de informações, 32% para criação de conteúdo e 12% para conversas sobre emoções.

A pesquisa foi realizada entre março e setembro de 2025, com 2.370 crianças e adolescentes e igual número de pais ou responsáveis, em entrevistas presenciais. O objetivo foi compreender de que forma essa população utiliza a Internet e lida com oportunidades e riscos digitais.

Celular domina o acesso, e escola perde relevância

A conectividade no país permanece estável: 92% das pessoas de 9 a 17 anos são usuárias da Internet, o que equivale a 24,5 milhões de crianças e adolescentes. O celular continua sendo o principal meio de acesso (96%), seguido por televisão (74%), computador (30%) e videogame (16%).

O levantamento aponta, no entanto, uma queda expressiva do uso da Internet em escolas, que passou de 51% em 2024 para 37% em 2025. Apenas 12% dos estudantes afirmaram acessar a rede várias vezes ao dia dentro do ambiente escolar, enquanto 84% o fazem em casa.

Redes sociais concentram a atenção

O WhatsApp é a plataforma mais utilizada com frequência “várias vezes ao dia” (53%), seguido por YouTube (48%), Instagram (48%) e TikTok (46%). O estudo mostra que 85% dos usuários possuem perfil em ao menos uma dessas redes, proporção que chega a 99% entre adolescentes de 15 a 17 anos.

O Cetic.br observou ainda que 46% dos jovens assistem a vídeos de influenciadores digitais várias vezes ao dia, enquanto 35% veem séries ou filmes e 29% tutoriais online.